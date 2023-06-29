На Марсе обнаружена скала странной формы

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Форма скалы напоминала пончик
Учёные получили фото скалы на Марсе, сделанную марсоходом Perseverance. На снимке скала сильно напоминала по форме пончик. Об этом сообщили «Известия».
Исследователи выдвинули предположение о том, что такую забавную форму скала и небольшие камни недалеко от неё могли сформировать в следствие падения на планету метеорита.
Глава НАСА Билл Нельсон предположил, что люди могут достичь Марса в 2040 году. Журналисты спросили у Нельсона, в какой самый ранний срок человеку удастся достичь Марса. Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства отметил, что на то, чтобы добраться до Марса, понадобится семь-восемь лет. Тогда на планете нужно будет задержаться на несколько лет, пока «расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие».
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Исследователи выдвинули предположение о том, что такую забавную форму скала и небольшие камни недалеко от неё могли сформировать в следствие падения на планету метеорита.
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Мелисса Тимофеева