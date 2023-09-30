На месте крушения самолета Пригожина появился памятник

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На месте крушения самолета с командным руководством ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным в канун 40 дней с их гибели установили каменный обелиск. SuperJet основателя «оркестра» разбился 23 августа в районе села Куженкино Тверской области.
Рядом с монументом установлен также флаг «Вагнера» на высоком флагштоке. К памятнику уже принесли несколько венков и живые цветы. У подножия обелиска горят поминальные свечи. Завтра, 1 октября, исполнится 40 дней с момента гибели Евгения Пригожина и его соратников. В этот день на Руси традиционно поминают усопших.
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