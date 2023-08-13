На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
В Сергиевом Посаде завершены поисковые работы на месте взрыва. Об этом сообщает в своём Telegram-канале администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
Ранее сообщалось, что 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Уточнялось, что он произошёл на складе пиротехники обанкротившейся компании «Пиро-Росс», которая арендовала ангар на территории завода.
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Анастасия Чинкова