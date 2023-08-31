На МКАД запустили фиксирующую мелкие аварии систему

Фото: Минтранс МО
Система видеоаналитики сразу же определяет мелкое ДТП и передаёт сигнал диспетчеру ЦОДД. На место немедленно выдвигаются дорожный патруль и представители других экстренных служб. Место аварии огораживают. Информация о происшествии передаётся на экраны на кольце, остальные водители получают предупреждение и заблаговременно снижают скорость.
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