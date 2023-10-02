На модернизацию объектов здравоохранения выделено 14,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Программа ремонта 2023 года включает в себя 218 объектов, из которых 150 — вводных. Обращаю внимание, что капитальный ремонт — 51 объект, из которых 25 вводных», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Специалисты каждый год проводят ремонт в порядка 100 объектах здравоохранения Подмосковья.
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