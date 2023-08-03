На могилу погибшего при теракте военкора Татарского принесли дрон

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Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время теракта в петербургском кафе. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую на творческую встречу принесла Дарья Трепова*, и передала военкору.
Ранее фигурантка уголовного дела Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
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Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским
СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*
* внесена в перечень террористов и экстремистов в России