На Можайском шоссе оптимизируют движение

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Специалисты выделили два участка шоссе, на которых есть возможность оптимизировать движение.
«Можайское шоссе – одна из высокоинтенсивных дорог региона, где в этом году продолжили комплекс работ, сделав упор на оптимизацию движения. Для этого определили более десяти важных мероприятий, и уже реализовали больше половины», – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
На участке от ЖК «Гусарская баллада» до трассы М-1 «Беларусь» произвели реорганизацию движения в пяти местах, а также провели переразметку и установку знаков.Кроме этого, на пересечении Можайского, Красногорского шоссе и улицы Свободы запретили разворот и расширили пересечение с трёх до четырёх полос.
Стоит отметить, что на повороте с Можайского шоссе на СНТ «Дружба» установили вызывную кнопку для пешеходов на столбе светофора,чтобы оптимизировать движение транспорта.
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