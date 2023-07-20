На Можайском шоссе начали обновлять 15 км покрытия

Фото: Минтранс МО
Можайское шоссе – трасса с интенсивным движением. Ежедневно по ней проезжают больше 40 тыс автомобилей. Шоссе связывает несколько городских округов, по нему можно проехать к трассе М-1 и Минскому шоссе, небольшим населённым пунктам, магазинам, учебным, детским и спортивным заведениям, больницам и паркам. После ремонта проезд по шоссе станет безопаснее и комфортнее.
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