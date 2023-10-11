На МЦД-2 будут запущены дополнительные электрички из-за аварии в метро

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На Курском направлении московской железной дороги будут назначены дополнительные электрички из-за аварии на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает МЖД в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда. В связи с этим, было перекрыто движение на участке от станции «Люблино» до «Дубровки». Были запущены компенсационные автобусы.
МЖД совместно с ЦППК приняли решение сократить интервалы следования электричек до 5-6 минут, а также увеличить их количество на Курском направлении московской железной дороги.
Большее количество электричек будет следовать от станции МЦД «Люблино» в сторону центра Москвы.
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МЖД совместно с ЦППК приняли решение сократить интервалы следования электричек до 5-6 минут, а также увеличить их количество на Курском направлении московской железной дороги.
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Анастасия Чинкова