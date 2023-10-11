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На МЦД-2 будут запущены дополнительные электрички из-за аварии в метро

11 октября 2023, 12:12
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На Курском направлении московской железной дороги будут назначены дополнительные электрички из-за аварии на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает МЖД в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда. В связи с этим, было перекрыто движение на участке от станции «Люблино» до «Дубровки». Были запущены компенсационные автобусы.

МЖД совместно с ЦППК приняли решение сократить интервалы следования электричек до 5-6 минут, а также увеличить их количество на Курском направлении московской железной дороги.


Большее количество электричек будет следовать от станции МЦД «Люблино» в сторону центра Москвы.

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#авария
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Синоптики назвали последний тёплый день Москве и области
Синоптик Шувалов: в воскресенье ожидается до 17 градусов тепла
11 октября 2023, 13:13

Фото: IStock/puflic_senior

Температура воздуха в Москве и Московской области будет постепенно повышаться в течение всей недели, а в последний день, воскресенье, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Meтeo» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в четверг в московском регионе ожидается дождь и тёплый ветер, дневная температура поднимется до 12… 13 градусов. В пятницу и субботу синоптик ожидает небольшой спад тепла на один-два градуса, но при этом, солнечную погоду.
«А уже в воскресенье воздух может прогреться до 15… 17 градусов. Это будет последний тёплый день, на подходе холодный арктический фронт», — заметил Александр Шувалов.
Синоптик подчеркнул, ​что ​почти во всех регионах России погода возвращается к нормальным показателям. 

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#ветер
#воздух
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Собянин назвал сроки восстановления движения поездов на «салатовой» ветке метро
Собянин: Движение по Люблинско-Дмитровской ветке метро запустят в ближайшие часы
11 октября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Движение поездов по Люблинско-Дмитровской («салатовой») ветке московского метрополитена будет возобновлено в ближайшие часы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Движение поездов было временно приостановлено из-за аварии, произошедшей на станции «Печатники». Там произошел накат поезда без пассажиров, который перегоняли в депо, на состав, стоящий на станции. Машинист поезда оказался зажат в кабине. Позже его удалось извлечь и доставить в больницу. Кроме того, легкие травмы получили еще четверо пассажиров.

Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время проводятся необходимые ремонтно-восстановительные работы, нормальное функционирование метрополитена будет восстановлено в ближайшее время. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, заключил глава городской администрации.

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Red Wings запустит «вывозные» рейсы из Израиля
Red Wings 11-16 октября будет совершать ежедневные «вывозные» рейсы из Израиля
11 октября 2023, 12:32

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов в Израиль. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.
С 11 по 16 октября авиакомпания будет совершать дополнительный «вывозной» рейс для эвакуации граждан России.

Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.

Уточняется, что перелёты для россиян будут осуществляться бесплатно, без покупки билета. 

Ранее сообщалось, что в результате вооружённых столкновений в Израиле число погибших и пропавших без вести россиян составило четыре человека. 

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#авиакомпания
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Названы время и место прощания с главой Подольска Дмитрием Жариковым
11 октября 2023, 12:13

Фото: телеграм-канал Дмитрия Жарикова

Прощание с главой Подольска Дмитрием Жариковым состоится в 12 октября. Об этом сообщает администрация Подольска в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в Концертном зале пройдёт гражданская панихида. Отпевание состоится в Троицком кафедральном соборе Подольска. Похоронят Жарикова на Лемешовском кладбище недалеко от Подольска.
10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
 
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
 
На Романа Рязанцева временно возложено исполнение полномочий главы городского округа Подольск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета в связи со смертью Жарикова. До этого Рязанцев занимал пост его заместителя. 
 
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#похороны
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#подмосковье
#московская область
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В Реутове открыли восьмой в Подмосковье детский технопарк «Изобретариум»
11 октября 2023, 11:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове открыли третий филиал детского технопарка «Изобретариум», где могут заниматься около 800 детей. Об этом сообщили в пресс-служба Мособлдумы.
«Мы видим, какой популярностью и интересом пользуется площадка среди молодого поколения. 1,5 тыс. ребят посещают первый и второй «Изобретариумы». Третий мощностью побольше. Я уверен, что он будет показывать такой же высокий результат», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, который принял участие в открытии центра.
На ремонт здания и закупку оборудования в «Изобретариум» из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено около 100 млн рублей. Сейчас ведётся запись на занятия, а полноценно центр заработает со следующей недели.

В центре откроют классы геоинформатики, нейротехнологии, виртуальной дополненной реальности, где ребят научат строить свои метавселенные. Откроется направление для студентов по профилю технопредпринимательства.    

«Изобретариум» в Реутове – один из восьми подмосковных детских технопарков. С учётом нового здания там буду заниматься свыше 2 тыс детей более чем по 40 программам. 

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#московская область
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Для подмосковных школьников открыли бесплатные курсы по веб-дизайну
11 октября 2023, 11:24

Фото: istockphoto / Motortion

Школьники Подмосковья могут бесплатно пройти онлайн-курс «Поколение М» по веб-дизайну, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В формате видеоконференций и лекций ученики смогут научиться создавать веб-сайты с нуля. Кроме этого, онлайн курсы рассчитаны как на новичком, так и опытным дизайнерам.


Во время лекций школьники изучат графические инструменты Tilda и Figma и адаптивный дизайн. Обучение состоит из шести модулей, практических занятий и продлиться два месяца.


Стоит отметить, что ученики с самыми яркими проектами получат возможность пройти стажировку в ИТ-команде МТС.



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Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября

Подтверждённые учётные записи на региональном портале госуслуг имеют 77% жителей Подмосковья
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#обучение
#онлайн
#ученики
#подмосковье
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В серпуховском районе Весенний благоустраивают дороги
11 октября 2023, 11:12

Фото: Минтранс МО

В частном секторе района Весенний в Серпухове проходят работы по благоустройству дорог на улицах Мира, Конституции и Загородной. Об этом сообщается на сайте «Серпуховские вести».
В межсезонье по этим дорогам было невозможно пройти в сторону города – мешали лужи и грязь. Подрядчики сняли верхний слой грунта, уложили песок и сверху – щебень.
«Комфорт жителей – в приоритете, поэтому стараемся закончить ремонты максимально быстро, сохраняя при этом высокое качество работ», – сказал глава городского округа Сергей Никитенко.
Он добавил, что до конца года при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в муниципалитете отремонтируют 75 дорог.

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#подмосковье
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Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября
11 октября 2023, 10:47

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта министерства культуры и министерства просвещения России с 16 по 22 октября будет проведена акция «Посвящение учителям». Она будет приурочена к Году педагога и наставника.
Миссия Года педагога и наставника, которым президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год, состоит в том, чтобы признать особый статус педагогических работников, в том числе ведущих наставническую деятельность. 

С 16 по 22 октября всем школьникам страны предлагается вместе со своим учителем записать видеоролик с прочтением любимого стихотворения. Ученики музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования могут записать видеоролик с исполнением вокального или инструментального произведения. Затем запись публикуется в социальной сети ВКонтакте с хештегом #учителькдш.

Кроме того, в рамках акции известные люди, деятели культуры и искусства России расскажут о своих педагогах и наставниках, которые заметным образом оказали влияние на их жизнь и творчество.

По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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В Москве 19-20 октября пройдет экспортный форум РФ «Сделано в России»
11 октября 2023, 10:44

Фото: istock / metamorworks

В Москве 19-20 октября 2023 года пройдет главный экспортный форум страны «Сделано в России». Мероприятие организовано АО «Российский экспортный центр» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которое направленно на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта.
Форум пройдет Центральном выставочном зале Манеж в Москве, на улице Манежная площадь, дом 1. 

Регистрация на форум проводится на официальном сайте forum.exportcenter.ru, присоединиться к нему могут все желающие. Участие в форуме бесплатное. «Сделано в России» направлен на продвижение товаров и услуг российского производства на международные рынки и улучшения бизнес-климата в России.

Лучшие предприниматели, руководители министерств и ведомств, представители бизнеса, главы международных компаний и многие другие соберутся на общей площадке на ключевой площадке для российских экспортеров.

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Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября
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