На набережной Дубны открыли посвящённую науке фотовыставку

Фото: Максим Тихомиров
Экспозиция повествует о сложных физических установках, на которых совершаются открытия мирового уровня. Посетители получат редчайший шанс оказаться рядом с ускорителем или заглянуть внутрь реактора.
«В первую очередь, это об учёных Объединённого института ядерных исследований, без которых все достижения были бы невозможны. Глядя на эти снимки, кто-то сделает и для себя открытие целого мира, где трудятся талантливые и увлечённые люди. Во время объездов города я всегда много общаюсь с жителями. Они позитивно отзываются о тех выставках, что проводились раньше, и ждут новых», – написал в соцсетях глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Он пожелал дубненцам и гостям города насладиться погружением в мир науки через фотографии.
Как ранее сообщало «Радио 1», в Дубне открыли новую губернаторскую детскую площадку.