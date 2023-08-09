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На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладывать новый асфальт

09 августа 2023, 21:57

Фото: Минтранс МО

На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладку нового покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ремонт затронул семикилометровый участок от Никольско-Архангельского проезда до проспекта Жуковского.
По данным министерства, шоссе ежедневно пользуются более 18 тыс автомобилистов для проезда к МКАД, метро «Новокосино», железнодорожным станциям Никольское, Салтыковская и Кучино.

Чтобы минимизировать пробки, работы проводят ночью. После укладки нового асфальтобетонного покрытия дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.


Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в течение ремонтного сезона в округе обновят свыше 17 км дорожного полотна на шести региональных участках.

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#московская область
#подмосковье
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На пляж Серпухова привезут песок из Венесуэлы
09 августа 2023, 22:51

Фото: Istockphoto / ronstik

На открытый этим летом в Серпухове бесплатный пляж привезут песок из Венесуэлы. Об этом сообщает издание «Серпуховские Вести» со ссылкой на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Продолжаем инспектировать зарубежные пляжи, чтобы дома было только самое лучшее. Обязательно привезём песок из Венесуэлы, чтобы в следующем году расширить наш городской пляж. Это я гарантирую», – пообещал Кремлёв.
На пляже на реке Оке, который в народе называют «Серпуховскими Мальдивами», располагаются надувной аквапарк, кафе, шезлонги, детские и спортивные площадки. Желающие могут поиграть там в пляжный футбол, волейбол, потренироваться в зоне для воркаута. 
 
Предусмотрены автомобильная парковка и кабинки для переодевания. За безопасностью на воде следят спасатели.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье осложнилась обстановка из-за роста популяции чаек
09 августа 2023, 22:15

Фото: Минэкологии МО /Артём Ульянов

В Московской области начали проводить профилактику распространения высокопатогенного гриппа птиц. Подмосковное Минэкологии включилось в месячник «Чайка», который проходит по инициативе Минсельхоза России.
Как отметили в экологическом ведомстве, в стране осложнилась обстановка из-за роста популяции и заболеваемости чаек.  
«За первое полугодие в России зафиксировано 64 очага гриппа, и в 46 случаях возбудитель выявлен у чаек. Мы ввели все необходимые профилактические меры. Отбираются пробы биоматериала у павших птиц. Вокруг птицеводческих хозяйств созданы пятикилометровые буферные зоны. Благодаря этому ситуация с ВГП в Подмосковье лучше, чем во многих регионах», – дал оценку зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Как отмечают специалисты, рост поголовья чаек обостряет и другие проблемы. Птицы массово собираются вблизи объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами и растаскивают мусор. В ряде случаев такие скопления создают риски для авиасообщения. 

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#георгий филимонов
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#птичий грипп
#подмосковье
#московская область
#минэкологии мо
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Уголовное дело заведено после выселения российских детей из отеля в Турции
СК возбудил уголовное дело после выселения детей из лагеря в Турции
09 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с выселением группы российских детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка будет проведена по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.  

Следственные органы намерены выяснить, не присутствует ли в действиях организации умысел на хищение денежных средств клиентов, которые оплатили детские путевки в лагерь. Напомним, что 90 несовершеннолетних детей прибыли в турецкий лагерь, согласно приобретенным путевкам, однако, представители отеля, ночью выгнали детей на улицу.  

По имеющейся информации, оператор не оплатил проживание несовершеннолетних туристов, в связи с чем, им не были предоставлены места для пребывания. СК РФ выясняет обстоятельства инцидента. 

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#путёвки
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#ск рф
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#лагерь
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Путин присвоил наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
09 августа 2023, 21:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку и поздравил его командование и личный состав.
Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на официальном сайте Кремля. 

Глава государства отметил умелые и решительные действия бойцов полка в ходе проведения СВО. Он также отметил храбрость российских военнослужащих, их профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга.

Президент пожелал личному составу полка и его командованию крепкого здоровья и успехов. Путин также выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге и будут стоять на защите граждан страны. 

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#опк
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В Подмосковье с начала года очистили 25 водоёмов
09 августа 2023, 21:13

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершены работы по очистке 25 водоёмов по программе «100 прудов и озёр». Она уже третий год реализуется по инициативе Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очищены пруды в 16 городских округах. Их общая площадь составляет 76,5 га. Ещё девять водоёмов сегодня в работе. Всего в нынешнем году в Подмосковье планируется расчистить 40 прудов и озёр», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, самые крупные очищенные водоёмы – пруды в деревне Ямкино Богородского городского округа. Их площадь – 9,8 га. В процессе очистки из акваторий удаляют водную поросль и мусор. 

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#минэкологии мо
#экология
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#пруд
#озеро
#московская область
#подмосковье
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Бывший министр обороны Украины объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка
09 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства.
Отмечается, что конкретная статья, по которой Загороднюк объявлен в розыск не названа. Известно, что в розыск он объявлен, как фигурант уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая объявлена в розыск после русофобских высказываний. ​По имеющимся данным, она неоднократно допускала призывы к убийству ​россиян в ​эфире популярных украинских телеканалов. 

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#суд
#арест
#розыск
#женщины
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В Серпухове завершили приёмку школ перед новым учебным годом
09 августа 2023, 21:02

Фото: Валерий Гореловский

В городского округа Серпухов завершилась проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Всего с 24 июля по 8 августа спецкомиссия проверила 35 образовательных организаций, в том числе 27 муниципальных. В комитете по образованию администрации городского округа прошло итоговое совещание по проверке готовности образовательных организаций к 2023-2024 учебному году», – говорится в сообщении.
Заключительным пунктом осмотра стала школа №18 на улице Героев Отечества. 
 
Комиссия проверяла пожарную безопасность, антитеррористическую защищённость, наличие охраны, организацию пропускного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и многое другое.
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#серпухов
#школы
#подмосковье
#московская область
#образование
#1 сентября
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ФАС усилит контроль за продуктовыми ритейлерами в регионах
09 августа 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим отделениям в регионах усилить контроль за местными продуктовыми ритейлерами. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В службе уточнили, что крупные продуктовые сети занимают малую часть продовольственного рынка в регионах. ФАС принял решение усилить контроль за некоторыми региональными сетями, которые занимают доминирующее положение на рынке.

При обнаружении нарушений антимонопольная служба будет принимать различные меры от предупреждения до возбуждения дел.

Ранее сообщалось, что региональные продовольственные сети ограничили наценки на ряд базовых продуктов.

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#фас
#контроль
#регионы
#продукты
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В Ливане запретили показ фильма «Барби» из-за пропаганды нетрадиционных ценностей
09 августа 2023, 20:21

Фото: iStock/fieldwork

Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада запретил показ нового фильма «Барби» в стране из-за пропаганды иных ценностей. Об этом сообщает национальное агентство Al Wataniya.
Он уточняет, что фильм противоречит тем нравственным и религиозным ценностям, которых придерживаются в Ливане. К тому же, он пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность.

Муртада заявил, что показ фильма негативно бы сказался на детях и молодёжи Ливана.

Напомним, что фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом запрещён для показана на территории России и Белоруссии. А в США и Канаде по популярности он стоит на первом месте уже три недели.

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#запрет
#кинотеатры
#ценности
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