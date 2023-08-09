На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладывать новый асфальт

Фото: Минтранс МО
На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладку нового покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ремонт затронул семикилометровый участок от Никольско-Архангельского проезда до проспекта Жуковского.
По данным министерства, шоссе ежедневно пользуются более 18 тыс автомобилистов для проезда к МКАД, метро «Новокосино», железнодорожным станциям Никольское, Салтыковская и Кучино.
Чтобы минимизировать пробки, работы проводят ночью. После укладки нового асфальтобетонного покрытия дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в течение ремонтного сезона в округе обновят свыше 17 км дорожного полотна на шести региональных участках.
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Чтобы минимизировать пробки, работы проводят ночью. После укладки нового асфальтобетонного покрытия дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.
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Лора Луганская