На новом колесе обозрения в Химках прокатилось более 20 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Химок
Более 20 тысяч человек прокатились на новом колесе обозрения в Химках. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Аттракцион высотой 50 метров установили в парке Толстого в День защиты детей, 1 июля.
Полный оборот колесо совершает за 16 минут. Одновременно на нём могут прокатиться до 144 человек. На аттракционе 24 кабинки, которые оснащены системами кондиционирования и отопления, за счёт чего колесо может работать круглый год. Вечером на нём зажигается яркая иллюминация, которая оживляет город.
Самый высокий аттракцион в Московской области работает с 10:00 до 22:00. Стоимость детского билета составляет 300 рублей, а взрослого – 400. Для семей утверждены льготные тарифы.
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«Новое колесо обозрения пользуется популярностью у жителей и гостей округа. Ежедневно свыше 500 человек совершают прогулки над городом. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню. Отмечу, что аттракцион мы установили по просьбе химчан в рамках масштабной реконструкции парка Толстого», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Самый высокий аттракцион в Московской области работает с 10:00 до 22:00. Стоимость детского билета составляет 300 рублей, а взрослого – 400. Для семей утверждены льготные тарифы.
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Анастасия Чинкова