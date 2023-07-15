На новом колесе обозрения в Химках прокатилось более 20 тысяч человек

Луганская и Алчевская епархия переходит в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви. Об этом сообщил командир казачьего полка Владимир Полуполтинных в своём обращении, размещённом в Telegram-канале подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.