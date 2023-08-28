На новом учебнике по истории для 11 классов по личной инициативе Путина изобразили Крымский мост

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По личной инициативе президента России Владимира Путина на учебнике по истории для 10-11 классов будет изображён Крымский мост. Об этом рассказал один из авторов этого учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму».
Он рассказал, что текст учебника 2021 года заканчивается на присоединении Крыма к России. Позднее Путин поручил внести в него изменения, касаемые возведения Крымского моста, который теперь изображён и на обложке.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый государственный учебник по истории для учеников 11-х классов будет поставлен во все школы страны до 1 сентября.
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«Естественно, что это событие эпохальное. Поэтому то, что он (Крымский мост – ред.) в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, а всей России», – подчеркнул Гаспарян.
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Анастасия Чинкова