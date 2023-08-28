На новом учебнике по истории для 11 классов по личной инициативе Путина изобразили Крымский мост

По личной инициативе президента России Владимира Путина на учебнике по истории для 10-11 классов будет изображён Крымский мост. Об этом рассказал один из авторов этого учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму».