На остановках Подмосковья установят камеры для борьбы с незаконным сбросом мусора

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А вот в Париже ситуация с мусором обстоит намного хуже. Так, один из американских путешественников в социальных сетях пожаловался на высоку загрязнённость французской столице, а также на полчища крыс на улицах города. Как передаёт utro.ru, турист запечатлел на камеру момент, как от него разбегается группа грызунов, сопроводив видео бурными возмущениями.
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