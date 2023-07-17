На открытие парка «Дубрава» в Павловском Посаде пришли 2,5 тыс жителей

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«15 июля состоялось значимое историческое событие, мы открыли долгожданный парк «Дубрава». Это уже второй парк на территории округа. Парк был заложен 163 года назад основателем местной мануфактуры Яковом Лабзиным, но в 1970-е его состояние серьезно ухудшилось. Мы подготовили концепцию, проект, нас поддержало Министерство благоустройства. И досрочно в эти выходные мы сделали подарок нашим горожанам», – отметил Семёнов.В парке оборудовали качели, детские площадки, точки питания, туалеты, парковки, подключены камеры системы «Безопасный регион». По просьбам старшего поколения появился дом проекта «Активное долголетие».
Семёнов поблагодарил Воробьёва от всех жителей Павловского Посада за такой подарок.
Глава муниципалитета добавил, что в ближайшее время завершится благоустройство сквера на улице Орджоникидзе. А в следующем году будет благоустроена набережная реки Клязьмы, которая станет продолжением парка «Дубрава».
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