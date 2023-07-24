На первом этапе благоустройства Химкинского лесопарка облагородят 50 га

Фото: администрация г. о. Химки
В Химкинском лесопарке на 35% завершён первый этап благоустройства. Там уже обустроили дорожно-тропиночную сеть, демонтировали и вывезли бетонные плиты.
До конца года планируется открыть велодорожки и лыжероллерную трассу, установить лавочки, навесы, урны, подключить видеонаблюдение по программе «Безопасный регион», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он добавил, что работы проводятся в рамках губернаторского проекта «Парки в лесу».
Второй этап благоустройства начнется в 2024 году. Будут проведены работы у входной группы, в административном здании, у амфитеатра и на парковках.
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«В рамках первого этапа мы благоустраиваем почти 50 га Химкинского лесопарка. Об этом нас просили жители. Концепция – максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные дорожки, игровые и спортивные площадки. Все пожелания химчан мы учли. Первый этап благоустройства завершим в будущем году», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Второй этап благоустройства начнется в 2024 году. Будут проведены работы у входной группы, в административном здании, у амфитеатра и на парковках.
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Лора Луганская