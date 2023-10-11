На Первом канале с 11 октября будет выходить «Шоу Вована и Лексуса».

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Первый канал начнет трансляцию программы «Шоу Вована и Лексуса». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вещателя. Первый выпуск покажут в полночь 11 октября.
«Шоу Вована и Лексуса» являет авторским проектом проектом Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Молодые люди прославились на весь мир благодаря свои пранкам. В выпусках шоу покажут новые звонки пранкеров, которые ранее зрители не могли слышать. Новое шоу на Первом осветит сложнейшие вопросы мировой политики в формате пранка.
Соведущей шоу будет журналист Евгения Черницкая. Темой премьерного выпуска станет расширение НАТО.
Среди участников шоу будут заместитель председателя Комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), политолог-американист Малек Дудаков и немецкий журналист-расследователь Томас Репер.
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«Их знаменитые видеозвонки мировым лидерам давно стали органичной частью реального политического процесса и порой даже формируют повестку», — сделала анонс шоу Первый канал.
Среди участников шоу будут заместитель председателя Комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), политолог-американист Малек Дудаков и немецкий журналист-расследователь Томас Репер.
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Алина Юрчак