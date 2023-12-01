На Пискаревском кладбище в Петербурге откроется молодёжный пост

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На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге 3 декабря состоится торжественная церемония открытия почётных караулов из юных петербуржцев на посту №1.
Отмечается, что почётные караулы на пост №1 будут заступать по утвержденному графику еженедельно, а их служба станет проходить у Вечного огня и монумента «Мать-Родина».
При этом, за идею открытия такого молодёжного поста выступили Комитет по молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по социальной политике и Центр патриотического воспитания «Дзержинец».
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При этом, за идею открытия такого молодёжного поста выступили Комитет по молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по социальной политике и Центр патриотического воспитания «Дзержинец».
«Это не просто патриотическая акция, а большой проект. Мы давно работаем с молодёжным движением «Дзержинец», в частности согласовали все вопросы по этой инициативе. Это правильное направление, которое напрямую способствует сохранению исторической памяти», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений Панкевич.
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Мелисса Тимофеева