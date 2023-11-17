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На Пизанской башне вывесили флаг Палестины

Итальянские студенты разместили флаг Палестины на Пизанской башне
17 ноября 2023, 16:08
Фото: iStock/PhotoFires

Фото: iStock/PhotoFires

Итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях.
Отмечается, что в ходе акции с требованием прекратить ведение боевых действий в секторе Газа, группа итальянских студентов решила выразить солидарность палестинской стороне конфликта. тогда они разместили на всемирно известной достопримечательности флаг Палестины.

Отмечается, что для размещения флага порядка 15 студентов ворвались внутрь Пизанской башни и минуя контроль выполнили задуманное. Затем они зажгли несколько дымовых шашек.


К счастью, достопримечательность не была повреждена в ходе акции.

По всей Европе проходят акции в поддержку Палестины с требованиями прекратить обстрелы сектора Газа, поскольку из-за них страдает мирное население. Многие страны ввели запрет на проведение таких митингов.

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В Подмосковье по итогам года планируют ввести более 10 млн кв м жилья
17 ноября 2023, 17:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2023 году планируют ввести в строй более 10 млн кв м жилой недвижимости. Такие данные губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв привёл в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
«Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и многоквартирные дома, и индивидуальное жилищное строительство. Всего будет более 10 млн кв м. Это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье», – отметил Воробьёв. 
В этом году застройщики уже ввели порядка 9,8 млн кв м жилья.
 
Губернатор добавил, что в регионе большое число жителей переселяют переселять из бараков и ветхого жилья. Программа расселения из устаревшего жилого фонда рассчитана на десятилетие и коснётся около 1 млн человек.

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#подмосковье
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День рождения Деда Мороза в 2023 году: мероприятия в Москве, куда отправить письмо
День рождения Деда Мороза 18 ноября: история и традиции праздника
17 ноября 2023, 17:02

Фото: iStock/SeventyFour

18 ноября отмечается праздник, посвященный главному российскому волшебнику, который ежегодно радует детей подарками. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать День рождения Деда Мороза, какие мероприятия пройдут в этот день, и куда отправить письмо с самыми заветными пожеланиями.

День рождения Деда Мороза: история праздника


Дата торжества выбрана не случайно. Считается, что на родине Деда Мороза в Великом Устюге 18 ноября начинаются первые зимние холода.

Прообраз сказочного персонажа возник еще в славянской мифологии. Тогда мороз представлялся как стихия. Славяне олицетворяли холодную погоду с невысоким бодрым старичком с седой бородой. Дед Мороз прежде имел несколько других имен: Морозко, Мороз Иванович, Святой Николай.

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В начале ХХ века повелителя зимы стали называть Дедом Морозом. Тогда же он впервые был представлен в образе в высокого, доброго старичка с седой бородой, в красной, белой или синей шубе с меховой оторочкой. Обязательным атрибутом Деда Мороза был волшебный посох и мешок с подарками. Передвигался сказочный персонаж в санях, запряженных лошадьми. Этот образ сохранился до настоящего времени.

С годами у Деда Мороза появилась спутница — внучка Снегурочка. Местом рождения волшебника считается Великий Устюг. Сколько лет Деду Морозу никто не знает, но известно, что традиция отмечать его день рождения возникла в 2005 году.


День рождения Деда Мороза: как отмечать


Дед Мороз отмечает праздник в своей резиденции в Великом Устюге. Однако во многих городах России есть его усадьбы, где согласно легенде, он может появляется одновременно. Главный символ страны любит принимать поздравления от детей. Ему можно отправить письмо с поздравлением, открытку, рисунок, региональный сувенир и т.д. Из угощений лучше всего выбрать для именинника сладости. Он очень любит мед, конфеты и пряники.

18 ноября на родине Деда Мороза разворачиваются праздничные гуляния. В завершении вечера на главной ёлке города зажигаются огни.

 


День рождения Деда Мороза: мероприятия в Москве и Московской области



В парке «Кузьминки» в Москве находится одна из усадеб Деда Мороза. Жители и гости столицы смогут посетить резиденцию, лично поздравить виновника торжества, познакомиться с другими сказочными персонажами, и поучаствовать в развлекательной программе.

Праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» пройдет в Музее Победы. С 12:00 до 15:00 все желающие смогут записать волшебнику поздравление с днем рождения. Кроме того, тематические программы пройдут в 60 парках культуры и отдыха Московской области.
В парке Балашихи пройдет зимняя викторина. В ней смогут принять участие все желающие дети. Акробатическое шоу «Зимняя сказка» будет представлено в Мытищах. Гости площадки также смогут посетить мастер-класс и анимационную программу.

В Великом Устюге выпал снег
В Великом Устюге выпал снег

Как отправить письмо Деду Морозу


Волшебнику можно отправлять письма с поздравлениями на адрес его резиденции.

Отправить открытку или посылку можно по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Также у сказочного персонажа есть усадьба в Москве, ее адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168 д, Дедушке Морозу.

По этим же адресам можно отправлять письма с пожеланиями о том, какие подарки хотелось бы получить на Новый Год.
 
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Baza раскрыла размер задолженности блогерши Лерчек
Baza: задолженность блогера Лерчек перед налоговой составляет порядка ₽300 млн
17 ноября 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Размер задолженности блогера Лерчек перд налоговой оценивается почти в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что в марте текущего года Валерию Чекалину и её мужа обвинили в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. В их отношении были возбуждены уголовные дела. 

Данные следствия гласят, что в период с июля 2020 года по июль 2022 года Лерчек пользовалась системой упрощённого налогообложения, несмотря на то, что её доход значительно превышал установленный лимит в 150 миллионов рублей в год. 

В мае этого года адвокат супругов Константин Третьяков сообщал, что долг перед налоговой якобы полностью погашен. Для этого Чекалиным пришлось взять деньги в долг. 

При этом, на сайте ФНС продолжает висеть задолженность. По данным Baza, она составляет 296 249 479 рублей. 

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#фнс
#блогер
#долги
#налоги
#арест
#адвокат
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Фигуристка Алина Загитова представила в Москве собственную линию одежды
17 ноября 2023, 16:47

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Об этом сообщает издание Sport24.
Загитова заявила, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад. 

Презентация коллекции состоялась в одном из магазинов ТЦ «Авиапарк». Загитова провела  автограф-сессию с фанатами и ответила на их вопросы о новой коллекции. 

«Самой главной мотивацией для меня были как раз-таки люди, которые поддерживали меня и в трудные времена, и в самые лучшие времена: они всегда были со мной, хотелось поделиться с ними частичкой себя», — поделилась Алина.
На всех предметах одежды есть слоган «Верь в себя» на японском языке и изображение ее собаки Масару. Алина выбрала японский язык для девиза, так как Япония связана с приятными воспоминаниями. 

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#собаки
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#япония
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#тц
#презентация
#люди
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36 тыс жителей Подмосковья с начала года получили экстренную социальную помощь
17 ноября 2023, 16:10

Фото: Istockphoo / Sergey Dementyev

36 тыс жителей Московской области получили с начала года экстренную социальную помощь на общую сумму 275 млн рублей. Такие данные привела министр социального развития Людмила Болатаева.
«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс рублей на каждого члена семьи и до 10 тыс – одиноко проживающему гражданину. Если повреждено или утрачено жилое помещение или имущество, размер выплат составит до 30 тыс рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс – одиноко проживающему гражданину», – пояснила Болатаева. 
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, что получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации, такой как инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезнью.  

Помимо этого, за помощью могут обратиться граждане, столкнувшиеся с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. 
 
Узнать об услуге подробнее и оформить экстренную социальную помощь можно на региональном портале госуслуг в электронном виде – идти в МФЦ для подачи заявления не потребуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет.
 
Получить такой вид помощи можно раз в год. 

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#социальная поддержка
#выплаты
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
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Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения
17 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Педагог Антонина Болотова заявила, что в период переходного возраста родителям важно выстроить с ребёнком партнёрские отношения, основанные на принципах уважения и доверия.
Для того, чтобы минимизировать конфликты в семье, по словам специалиста, важно признавать и ценности подростка.

«В переходном возрасте подросток осваивает новые социальные роли. Родителям полезно в этот период смотреть на ребенка не только сверху вниз, но еще и практиковать новый формат взаимоотношений — горизонтальный, что повысит степень доверия между ними и покажет искреннюю заинтересованность взрослых не приказывать, а договариваться. Надо находить моменты горизонтальности в отношениях», — пояснила в беседе с Газета.ру Болотова.

По её словам, в такой переходной период и подростки, и их родители проходят процесс осваивания новых социальных ролей.

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#подростки
#родители
#ценности
#отношения
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В Подмосковье более 6,5 млн поездок было совершено по «Стрелке» учащегося
17 ноября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала учебного года школьники и студенты Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 6,5 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самыми частыми маршрутами по которым были поездки по картам обучающихся стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск», № 2 «Вокзал – Ларино», № 21 «Руза – Колюбакино», № 5 «Фабрика – Вокзал» и № 8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва».

Кроме этого, важно своевременно пополнять ученических транспортных карт, а также обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Стоит отметить, что школьники и студенты Подмосковья могут оплачивать проезд банковскими картами с использованием скидок ученической карты «Стрелка». Для того, чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

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#проезд
#студенты
#школьники
#карты
#поездки
#подмосковье
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В Дмитрове прошла проверка готовности техники к зимнему сезону
17 ноября 2023, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровском округе проверили готовность дорожной техники к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Проверку провели Госавтоинспекция и представители администрации округа. В Дмитрове порядка 40 единиц техники «Белый Раст» будут производить работы на дорогах округа в зимний период.

«В обработке улично-дорожной сети зима ошибок не прощает. Прежде всего, для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная», - отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитровскому округу Константин Марук. 

По итогам проверки сотрудники заключили, что техника полностью соответствует требованиям и готова к зиме.

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#дмитровский городской округ
#подмосковье
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Москвичам пообещали морозные выходные
Синоптик Шувалов рассказал о погода на выходные в Москве
17 ноября 2023, 15:06

Фото: IStock/VvoeVale

Впервые с ноября дневная температура в российской столице опустилась ниже нуля и климатической нормы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, минусовые температуры не уйдут и Москвы как минимум до конца следующей недели. Уже в выходные, 18 и 19 ноября, в городе прогнозируется понижение ночной температуры до -11 градусов.
«Особо спокойными, погожими, тихими, солнечными будут выходные дни, потому что при ясной пагоде ночью столбики термометров опустятся до -6… -11 градусов, так что утром нужно потеплее одеваться. А днём ожидается около 3… 5 градусов мороза. Но будет тихо, поэтому на улице будет даже приятно прогуляться», — добавил синоптик.
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