На Пизанской башне вывесили флаг Палестины

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Итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях.
Отмечается, что в ходе акции с требованием прекратить ведение боевых действий в секторе Газа, группа итальянских студентов решила выразить солидарность палестинской стороне конфликта. тогда они разместили на всемирно известной достопримечательности флаг Палестины.
Отмечается, что для размещения флага порядка 15 студентов ворвались внутрь Пизанской башни и минуя контроль выполнили задуманное. Затем они зажгли несколько дымовых шашек.
К счастью, достопримечательность не была повреждена в ходе акции.
По всей Европе проходят акции в поддержку Палестины с требованиями прекратить обстрелы сектора Газа, поскольку из-за них страдает мирное население. Многие страны ввели запрет на проведение таких митингов.
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Отмечается, что для размещения флага порядка 15 студентов ворвались внутрь Пизанской башни и минуя контроль выполнили задуманное. Затем они зажгли несколько дымовых шашек.
По всей Европе проходят акции в поддержку Палестины с требованиями прекратить обстрелы сектора Газа, поскольку из-за них страдает мирное население. Многие страны ввели запрет на проведение таких митингов.
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Анастасия Чинкова