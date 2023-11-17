На Пизанской башне вывесили флаг Палестины

В Московской области в 2023 году планируют ввести в строй более 10 млн кв м жилой недвижимости. Такие данные губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв привёл в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.