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На открытый этим летом в Серпухове бесплатный пляж привезут песок из Венесуэлы. Об этом сообщает издание «Серпуховские Вести» со ссылкой на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Продолжаем инспектировать зарубежные пляжи, чтобы дома было только самое лучшее. Обязательно привезём песок из Венесуэлы, чтобы в следующем году расширить наш городской пляж. Это я гарантирую», – пообещал Кремлёв.На пляже на реке Оке, который в народе называют «Серпуховскими Мальдивами», располагаются надувной аквапарк, кафе, шезлонги, детские и спортивные площадки. Желающие могут поиграть там в пляжный футбол, волейбол, потренироваться в зоне для воркаута.
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Лора Луганская