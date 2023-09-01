На пляже Пхукета обнаружили ядовитого моллюска

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Ядовитый морской моллюск обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет. Об этом сообщил местный телеканал.
Небольшое количество яда, который попадает в организм человека чрезвычайно опасен и может привести к смерти.
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