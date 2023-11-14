На поддержку подмосковных семей с детьми в будущем году хотят выделить 15 млрд рублей

Фото: Мособлдума
В Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей. Всего соцподдержка должна охватить более 409 тыс семей. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева на публичных слушаниях по проекту бюджета региона в Мособлдуме.
Помимо этого, в будущем году, по её словам, на поддержку пожилых жителей Московской области предусмотрено более 34 млрд рублей. Различные виды соцподдержки получают 1,8 млн пенсионеров. По данным Болтаевой, в 2024-м в регионе на социальную поддержку планируется направить более 106 млрд рублей. Льготы и выплаты получат около 3 млн жителей региона.
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Лора Луганская