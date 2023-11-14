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На поддержку подмосковных семей с детьми в будущем году хотят выделить 15 млрд рублей

14 ноября 2023, 17:35
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

В Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей. Всего соцподдержка должна охватить более 409 тыс семей. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева на публичных слушаниях по проекту бюджета региона в Мособлдуме.
Помимо этого, в будущем году, по её словам, на поддержку пожилых жителей Московской области предусмотрено более 34 млрд рублей. Различные виды соцподдержки получают 1,8 млн пенсионеров. По данным Болтаевой, в 2024-м в регионе на социальную поддержку планируется направить более 106 млрд рублей. Льготы и выплаты получат около 3 млн жителей региона.

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#подмосковье
#московская область
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Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
14 ноября 2023, 17:35

Фото: iStock/inga

Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Музыканту было 63 года. Такая информация появилась на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Шаталин умер 13 ноября. Причина смерти музыканта не уточняется.

Андрей Шаталин был гитаристом и клавишником, писал песни. В 1983 году он стал одним из основателей группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.

анее также сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет. Скончался он 6 ноября. Причина смерти не называется.

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#смерть
#музыкант
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В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии
Депутат Толстой предложил запретить мигрантам работать курьерами и водителями
14 ноября 2023, 17:18

Фото: istock / Oleg Elkov

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил свое предложение тем, что приезжие не знают русского языка. Он также отметил, что не считает подобный подход попадающим под определение национализма.

«Закон требует от всех работающих в России иностранцев знания русского языка», — заявил депутат.
Он отметил, что в странах бывшего Советского Союза больше не преподают нормально русский язык. Толстой обратил внимание, что все больше мигрантов знают свой национальный язык и английский.

Ранее сообщалось, что семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
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#ссср
#депутат
#мигрант
#мигранты
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В Китае запущен самый быстрый интернет в мире
14 ноября 2023, 17:09

Фото: istockphoto/spainter_vfx

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. Его скорость передачи данных оценивается в 1,2 терабита в секунду.
Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP) Данный показатель рекордный. Он равняется передаче 150 фильмов в формате HD за одну секунду.

«Кабель длиной более трех тысяч км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу», - пишет SCMP.
Уточняется, что к Сети он был подключен в июле, а в эксплуатацию введён после испытаний.

Ранее телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.

Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.

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#китай
#интернет
#новости
#технологии
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У худрука Малого театра Соломина развилась двусторонняя пневмония
14 ноября 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме перенесённого инсульта и развивающейся деменции у Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония.
Mash пишет, что артист продолжает находиться в реанимации. Юрий Соломин в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи.

На фоне обнаруженной пневмонии в крови Соломина взлетели показатели С-реактивного белка. За сутки он увеличился с 2,9 до 223 мг/л. 

7 ноября художественного руководителя экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии после потери сознания. 

В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#москва
#больница
#театр
#актёр
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Стало известно, кому повысят пенсии с октября 2024 года
Военным повысят пенсии на 4,5% с октября 2024 года
14 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/Drazen Zigic

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который касается повышения пенсий военнослужащим.
Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента. В заявлении указывается, что законодатели одобрили эту инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Данное нововведение коснется не только граждан, проходивших военную службу.
На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Дополнительные выплаты получат и представители уголовно-исполнительной системы, а также других государственных учреждений. Данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.
 
Ещё до принятия законопроекта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что повышение пенсий военных – это личное поручение президента страны Владимира Путина. 

«Законопроект входит в число бюджетообразующих и рассмотрен ГД в приоритетном порядке», —рассказал Вячеслав Володин.
Размер пособий военным будет увеличен на 4,5% с 1 октября 2024 года. В 2022 году пенсии военнослужащих выросли на 19,5%, а с 1 октября 2023 года их повысили ещё на 10,5%.

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#пенсия
#военные
#россия
#пенсионный фонд
#новости
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В Волоколамске завершили благоустройство дворовых территорий
14 ноября 2023, 16:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамском округе завершили комплексное благоустройство дворовых территорий, запланированных к работе на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках запланированных работ по благоустройству дворовых территорий по городскому округу Волоколамск на 2023 полностью был выполнен план.

Послдениые рабоыт по облагораживанию территорий завершились на улицах Рижское шоссе, улицы Школьная и Ново-Солдатская в Волоколамске. Также были сделаны дворы в селе Болычево по улицу Центральная и селе Ильинское на улице Центральная.

Стоит отметить, что были отремонтированы асфальтовое покрытие внутри дворов и проездов, а также обустроены дополнительные парковки и благоустроены пешеходные дорожки.

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#шоссе
#волоколамск
#дворы
#парковки
#план
#подмосковье
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Курирующий авиацию замглавы Минтранса Чалик уйдет в отставку
14 ноября 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель главы Минтранса Игорь Чалик, который курировал авиацию, уходит в отставку.
Игорь Чалик работает в Минтрансе с 2021 года. До этого он занимал должность замгендиректора «Аэрофлота». Он пришёл в ведомство при новом министре Виталии Савельеве, ранее возглавлявшем авиакомпанию. Об этом пишут РБК и ТАСС. 

Заместитель министра родился в 1957 году в Орске Оренбургской области. Является выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации. Был лётчиком на пассажирских лайнерах. 

В 2010 году занял должность заместителя гендиректора авиакомпании и главы департамента производства полетов. Спустя год он стал летным директором. 

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#минтранс
#россия
#авиация
#новости
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Школы приёмных родителей окончили более 25 тыс жителей Подмосковья
14 ноября 2023, 16:20

Фото: Минсоцразвития МО

Школы приёмных родителей в Московской области с момента их открытия в 2012 году окончили более 25 тыс человек. Всего в регионе работают более 70 подобных учреждений, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Ежегодно у нас выпускаются около 2,5 тыс слушателей таких школ. Они есть в каждом городском округе, всего их 73. Главная цель - формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», – отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Специалисты службы сопровождения дают в таких школах базовые знания по психологии, педагогики, медицине, юридические советы. Обучение рассчитано на 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в  семейный центр и приёмную семью.  
 
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#московская область
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«Уведет страну в Средневековье»: реакция Госдумы на слова сенатора о родах вместо учебы
Депутат ГД Горячева: отказ от учебы ради родов приведет страну к Средневековью
14 ноября 2023, 16:19

Сенатор Совета Федерации призвала женщин отказаться от получения высшего образования, и направить все силы на деторождение. Редакция «Радио 1» расскажет, как ее инициативу прокомментировали в Госдуме, и почему ее высказывание вызвало общественный резонанс.

Сенатор Павлова призвала переориентировать молодежь на рождение детей


Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова прежде заявила, что в настоящее время растет поколение «несчастных женщин», которые утратили понимание того, что значит домашний очаг. В погоне за «поиском себя» упускается детородная функция, уверена сенатор. Таким мнением она поделилась в беседе с телеканалом «Царьград».

Высказывание Павловой широко обсуждает общественность. Комментируя возникший резонанс, сенатор заявила, что рада обсуждению ее инициативы, и пояснила, что в первую очередь она говорила о «системе ценностей», в которых образование для женщин стоит на первом месте, а создание семьи на втором. Об этом она рассказала в беседе с изданием Ura.ru.


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В Госдуме прокомментировали высказывание сенатора Маргариты Павловой


Заявления члена Совета Федерации от Челябинской области Маргариты Павловой прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он заявил, что женщины должны выбирать сами, получать им образование или создавать семью, приводит его слова издание «Газета.Ru».

«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях», — сказал депутат.
 
Смолин также добавил, что ограничение возможности получить высшее образования может привести к «возвращению прогресса вспять».
 
Депутат Госдумы Ксения Горячева поддержала мнение коллеги Олега Смолина и заявила, что высшее образование не помешало сенатору Павловой воспитывать троих детей. Она также добавила, что государство должно стимулировать россиян заводить семью.

«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье. У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли», — подытожила Горячева.


Что говорит о деторождении Минздрав

 
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин к созданию карьеры. По мнению министра, деторождение в слишком зрелом возрасте приводит к проблемам со здоровьем. Также женщины, которые решают завести семью после того, как построят карьеру, сталкиваются с невозможностью забеременеть или выносить ребенка.

Национальный проект «Демография»


В России действует национальный проект «Демография», цель которого состоит в увеличении продолжительности жизни россиян, рождаемости и снижении смертности.
Согласно данным Росстата, убыль населения в первой половине 2023 года составила 272 тысячи человек. По предварительным прогнозам, численность населения с 2024-2032 годы будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год. Также снижается процент рождаемости. По сравнению с прошлым годом, она снизилась на 7%.
 
Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт
Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт

Патриарх Кирилл выразил надежду на запрет склонения женщин к аборту

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. Он привел в пример Мордовию, где соответствующее нововведение уже было принято. По словам священнослужителя, число абортов продолжает оставаться крайне высоким, поэтому проведение подобных операций необходимо срочно сократить.
 
 

В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала

 
С инициативой увеличить размер материнского капитала и приблизить его к стоимости квартиры выступил депутат Андрей Алехин.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала идею коллеги и заявила, что для ее реализации необходимо принять закон о прогрессивном налоге, который позволит увеличить бюджет страны. По ее словам, на материнский капитал необходимо заложить сумму, на которую можно приобрести жилье. О том, какие существуют субсидии на приобретение жилья, парламентарий рассказала в беседе с «Радио 1». 

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