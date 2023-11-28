На подлодке «Можайск» торжественно подняли флаг ВМФ

Фото: телеграм-канал «Можайск Медиа»
На подводной лодке «Можайск» состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага. Она прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636,3 «Варшавянка» была построена для Тихоокеанского флота.
«Не зря лодки этого проекта называют «чёрной дырой». Они незаметны для противника и несут неотвратимое возмездие. Все подлодки проекта 636,3 оснащены современным оборудованием и грозным вооружением. Они являются носителями высокоточного оружия большой дальности, которое показало надёжность в Сирии и на Чёрном море», – сказал на церемонии главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводит ТАСС.В мероприятии приняли участие гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов, глава ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит и замглавы Можайского городского округа Мария Азаренкова.
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