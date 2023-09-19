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На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения

19 сентября 2023, 16:31
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

На региональных дорогах в пяти городских округах Московской области до конца года планируют создать 17 км линий наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Сообщается, что это будет сделано для повышения безопасности движения. Новое освещение появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в городском округе Мытищи освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, в Дмитровском городском округе – в деревне Овсянниково, в Солнечногорске – в посёлке Андреевка.

Участки дорог для обустройства освещения выбрали с учётом анализа аварийности на дорогах и по предложениям жителей.

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#московская область
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Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs
19 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов оценил перспективы развития предприятия ООО «Санрайз».
В Московской области активно развиваются импортозамещающие предприятия, одним из которых является семейное каширское предприятие ООО «Санрайз», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Предприятие занимается выпуском ярких сапог и разноцветных сабо из этиленвинилацетата (ЭВА). 


Глава Каширы Михаил Шувалов посетил предприятие вместе с председателем окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым. Они осмотрели производственные площадки предприятия и оценил сабо нового бренда Glocs.
«Название нашего нового бренда Glocs созвучно наименованию модели одной известной иностранной компании. Однако, произведенная нами обувь отличается – она намного легче иностранных аналогов. Новая линейка включает в себя сланцы и сабо. К разработке подходим серьезно, продумываем дизайн. Подбираем декоративные элементы, смешиваем цвета. Такой подход позволяет нам удерживать наши позиции на рынке», —  рассказала генеральный директор Дарья Котюнина.
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#михаил шувалов
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Синоптик Леус назвал причину северного сияния в Подмосковье
19 сентября 2023, 16:26

Фото: Istockphoto / AndreAnita

Причиной северных сияний, которые могли наблюдать жители Подмосковья в понедельник вечером, стала магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее СМИ сообщали, что вечером 18 сентября северные сияния наблюдались в Балашихе, Клину, Черноголовке, Сергиевом Посаде и других городах Московской области.

Также Леус отметил, что минувшей ночью в Московской области наблюдались заморозки. Так, на востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до -0,9°С. 

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#московская область
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В Богородском завершили благоустройство Глуховского парка
19 сентября 2023, 16:15

Фото: Минблаго МО

В Глуховском парке Богородского городского округа завершили благоустройство детской игровой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства благоустройства.
На площадке установленные все игровые элементы, соответствующие требованиям безопасности. Общая площадь зоны отдыха в парке – 3 тыс кв м, детской игровой зоны – 360 «квадратов».
 
Для поддержания чистоты и заботы об экологии на территории зоны отдыха установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Дополнительно проведено масштабное озеленение.
 
Площадка уже открыта для гостей парка. В ближайшее время будет названа дата торжественного открытия.
 
Как уточнили в министерстве, в этом году будет обустроено семь больших зон отдыха в парках. Зона отдыха в Глуховском парке – одна из них. 

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#московская область
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В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих
19 сентября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Участников проекта научили рецептуре и теперь они занимаются изготовлением сухих супов для последующей отправки продукции в зону СВО.
«Мы открыли новое направление — изготовление сухих каш и супов, а также мясных чипсов. Сухие каши у нас питательные — молочные. Как только мы объявили о том, что у нас начинает работать «Кухня», стали приходить запросы от наших ребят. На передовую мы уже отправили около 100 порций супов, каш и чипсов. Вот и сегодня мы собрали два индивидуальных комплекта с сухими молочными кашами», — рассказывает руководитель проекта Татьяна Савина.
В меню «Кухни» входят такие супы: борщ, щи, лапша куриная, рисовый суп и суп с гречкой. Срок годности такого супа составляет порядка года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.


Руководитель проекта Татьяна Савина отметила, что планируется также изготавливать мясные каши для военнослужащих.
«Ребята сами изъявили желание помочь нашим военным. И мы решили провести для них мастер-класс по изготовлению сухого душа. Ребята оказались способными учениками. Быстро собрали комплекты. И даже опробовали на себе», — отметила Татьяна Савина.
Каждый желающий может присоединиться к проекту и помогать военнослужащим, присоединившись к телеграмму-каналу «Помощь нашим ребятам – Кашира, Ступино».

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#михаил шувалов
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Психолог Алексеева рассказала россиянам, как перестать материться
Психолог Алексеева: чтобы перестать материться, ведите дневник и больше читайте
19 сентября 2023, 16:00

Фото: iStock/Studio Grand Web

Психолог Маргарита Алексеева сообщила, что перестать материться можно в том случае, если расширять словарный запас, а также чаще хвалить себя и окружающих в развернутой форме. Об этом пишет NEWS.ru.
«Выбирайте большую, развернутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражения восхищения», — цитирует психолога NEWS.ru.

Алексеева посоветовала вести дневник, в котором важно писать о прошедшем дне по 3-4 предложения. Психолог также рекомендовала отслеживать состояние усталости, если человек находится в длительном стрессе или состоянии выгорания, то организму не хватает ресурсов префронтальной коры головного мозга для того, чтобы контролировать речь.

По мнению Алексеевой, общение только односложными предложениями тоже провоцирует использование матерных слов в речи.

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#человек
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Жители подмосковного ЖК оказались в плену из-за транспортного коллапса
Жители «Нового Павлина» не смогли попасть на работу из-за коллапса на дороге
19 сентября 2023, 16:00

Фото: IStock/m-gucci

Жители жилого комплекса «Новоград Павлино» в Подмосковье не смогли уехать на работу сегодня утром. В районе отменили единственный маршрут, который ходит до метро, но никто об этом не предупредил. Редакция «Радио 1» попыталась разобраться в ситуации и выяснить причину коллапса.
Маршрут №1179 ежедневно ездит от метро «Некрасовка» до МЦД «Железнодорожная. По пути транспорт заезжает в ЖК «Новоград Павлино», для жителей которого это единственный способ добраться до метрополитена. На онлайн картах говорится, что маршрутка ходит каждые 10 минут, но местные жители уверяют: утром транспорт приходится ждать по 20 минут минимум. Всё это приводит к огромным очередям, тратам на такси и опозданиям на работу.

Как рассказала «Радио 1» местная жительница Татьяна, утром 19 сентября люди, как всегда, выстроились в ожидании маршрутки, но спустя 40 минут транспорт так и не приехал. Проезжающие мимо таксисты уверяли, что автобусы сегодня не будут работать, но люди продолжали ждать, ведь никакого уведомления не было.
«Одна женщина в очереди спросила, ходят ли сегодня автобусы. Ей ответили, что должны, они ведь ежедневно ходят. Но потом к нам подъехали таксисты и сказали, что автобусы сегодня не ездят. Мы с подругой зашли в телеграм-канал нашего ЖК и увидели пост от местной жительницы, что транспорт действительно не ходит», — рассказала девушка.
Фото: местная жительница Татьяна
В сообщении со ссылкой на координатора говорилось, что с 19 сентября транспорт не работает на маршруте. О причинах ничего сказано не было.
«Походу водители маршруток пересели на такси, заработать можно. Вроде как забастовка», — написала в канале девушка Оксана.
«Один из маршрутчиков сказал, что у №1179 начальство поменялось и, как я поняла, он права свои качать начал, меньше водителям платить. Вот они и психанули, и просто все вместе на работу не вышли», — поделилась Алиса.
Фото: телеграм-канал Новое Павлино
Редакция «Радио 1» обратилась с запросом к департаменту транспорта Москвы, который курирует этот маршрут. Там журналистам ответили, что отвечает за всё частный перевозчик «Вест лайн», который работает на Московскую область. Однако в областном министерстве транспорта ответили обратное.
«Вас дезинформировали. Это маршрут реестра города Москвы», — рассказали в ведомстве.
Редакция также направила запрос в администрацию городского округа Балашихи, но ответа пока не получила. Найти официальный сайт частного перевозчика также не удалось. Журналист нашёл три разных номера телефона, которые относятся к компании: во время звонка по первому контакту «Радио 1» заявили, что номер не относится к перевозчику, второй не обслуживается, а по третьему никто не ответил. 

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#автобусы
#водители
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Каширские школьники познакомились с представителями разных профессий
19 сентября 2023, 15:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В рамках месячника безопасности, который проходит в образовательных учреждениях городского округа Кашира, учащиеся встречаются с людьми разных профессий.
15 сентября в рамках месячника безопасности школьники познакомились с представителями «Окской казачьей общины».

Руководитель военно-патриотического клуба «Наследники победы» О.Никитин и тренер ВПК Ю.Дорофеев приняла участие в открытом уроке для школьников 5 класса школы №4 в Кашире. В ходе открытого урока гости рассказали ученикам о деятельности клуба и патриотическом воспитании в современной России.

Представители «Окской казачьей общины» рассказали о встречах с участниками спецоперации и рассказали, как военнослужащим приятно получать детские письма и рисунки. 

Школьников пригласили Принять участие в военно-патриотическом клубе «Наследники победы».

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#михаил шувалов
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22 сентября состоится финал конкурса «Учитель года России — 2023»
19 сентября 2023, 15:13

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

22 сентября в Подмосковье стартует финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023», который является самым масштабным профессиональным конкурсом страны в сфере образования.
Финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» состоится в Доме правительства Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области. 
«Стартует финальный этап самого авторитетного конкурса российской системы образования. Дополнительной мотивацией в Год педагога и наставника станет денежное поощрение, которое будет выплачиваться победителям и призерам конкурса «Учитель года России», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.  
В 2023 году конкурс проводится уже в 34 раз. В финале примут участие 90 педагогов, прошедших отборочные испытания. В этом году участие в конкурсе принимают также и педагоги из новых регионов страны.  
«Конкурс «Учитель года России» выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.  
Церемония награждения победителя конкурса состоится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.  

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Пенсионерка из Долгопрудного уже год приносит гуманитарную помощь для участников СВО
19 сентября 2023, 14:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Жительница Долгопрудного Елена Клякина каждый месяц на протяжении года приносит в Координационный центр поддержки военнослужащих и их семей гуманитарную помощь.
Елена Клякина каждый месяц приносит в небольшой сумке товары, которые покупают на свою пенсию, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Сладости, крупы, масло, сахар, консервы и обязательно кладу носочки ребятам, чем могу, тем и помогаю. А как иначе? Это же наши мальчики! И наша Россия!», — рассказала Елена Клякина.
Жительницу Долгопрудного работник КМЦ знают уже в лицо. 
«Она приходит каждый месяц, после пенсии, приносит небольшую посылку. Переживает и часто рассказывает о том, как все связано в наших судьбах и в жизни наших народов», — говорит директор КМЦ Долгопрудного Елена Леонова.
Елена Борисовна рассказала, что проводила в детстве много времени в Винницкой области на Украине, где проводила летние каникулы у дедушки, у неё там было много друзей. 
«Сейчас мне это очень тяжело вспоминать! И до глубины души обидно, что так все случилось. Поэтому, я уверена, что мы на правильном пути, и победа будет за Россией!», — поделилась Елена Клякина. 
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