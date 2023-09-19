На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения

Фото: Минтранс МО
На региональных дорогах в пяти городских округах Московской области до конца года планируют создать 17 км линий наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Участки дорог для обустройства освещения выбрали с учётом анализа аварийности на дорогах и по предложениям жителей.
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Лора Луганская