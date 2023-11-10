На подмосковных дорогах установили более 100 «лежачих полицейских»

Фото: Минтранс МО
На 88 участках подмосковных региональных дорог с начала года установили более 100 искусственных неровностей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Их устраивают для принудительного снижения скорости в черте населённых пунктов, рядом с социально значимыми объектами и в опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Специалисты Мосавтодора обустроили более 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.По его словам, участки для установки определяют с учётом анализа аварийности и пожеланий жителей области. По данным министерства, «лежачие полицейские» снижают число ДТП с участием пешеходов.
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