На подмосковных дорогах установят около 70 знаков навигации

Фото: Минтранс МО
На подмосковных региональных дорогах начали устанавливать знаки навигации, в том числе к туристическим объектам и достопримечательностям. Всего их планируется обустроить более 70, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Так, в Истре знаки установили на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату «Снегири», в Луховицах – у поворота на деревню Власьево, в Дмитрове – вблизи деревни Щетнево, в Егорьевске – на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108 и на самом шоссе.
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Лора Луганская