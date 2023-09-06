На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники

Фото: Минсельхозпрод МО
На главной странице нужно нажать кнопку «На карту», после чего откроется карта Подмосковья со списком министерств и управлений. Из списка необходимо выбрать «Главное управление ветеринарии МО» и в выпадающем меню отметить категорию «Структурные подразделения» или «Учреждения ветеринарии».
Также клиники госветслужбы региона указаны в приложении «Яндекс карты» с описанием профиля деятельности, фото, адресом и графиком работы.
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