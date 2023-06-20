На поле в Лотошине заметили более сотни краснокнижных птиц





«В окрестностях деревни Агнищево, на сельскохозяйственных землях, где ведутся полевые работы, биологи зафиксировали скопление краснокнижных птиц. В одном месте собрались сразу 97 белых аистов и 12 чёрных коршунов. Скорее всего, это молодые птицы или пернатые, не нашедшие себе пару. Это говорит о хороших условиях для роста численности редких птиц», – пояснил Фирсов.

предупредили

Биологи зафиксировали на сельхозземлях в городском округе Лотошино скопление краснокнижных птиц. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской областиОн напомнил, что специалисты природоохранного фонда «Верховье» проводят для министерства мониторинг объектов животного и растительного мира. Цель – ведение Красной книги. Всего в рамках мониторинга фонд до конца года оценит популяцию из 4,6 тыс объектов животного мира Подмосковья.Ранее россияноб опасности приближаться к воронам.