На полигоне «Ядрово» завершается второй этап рекультивации

На закрытом полигоне ТКО «Ядрово» под Волоколамском в ходе рабочего совещания министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский сообщил о том, что работы по рекультивации полигона идут с опережением графика.

На сегодняшний день, в рамках второго этапа рекультивации полигона выполняется устройство экрана в границах северного земельного участка, ведутся работы по устройству резервуара-накопителя фильтрата поверхностных стоков, подготовка к дегазации «северного тела», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На закрытом полигоне полностью завершен монтаж и проведены пуско-наладочные работы очистных сооружений, они полностью готовы к работе. Ход рекультивации идет с опережением графика, к концу года мы планируем полностью завершить работы. Уже сегодня Волокамский городской округ может полностью дышать, всё негативное воздействие на окружающую среду отсутствует», — сказал Антон Велиховский.



На полигоне трудятся 100 специалистов и 20 единиц техники.

Сообщается, что в верхней части полигона уже отсутствует мусорный запах. Благодаря системе сбора, свалочный газ выводится, фильтруется и выбрасывается в атмосферу.





Данный объект накопленного вреда был включён в федеральную программу «Чистая страна», на его рекультивацию правительством выделено более 2 млрд рублей.

Полигон твердых коммунальных отходов «Ядрово» функционировал порядка 40 лет и увеличился до 30 га. В 2020 году полигон закрыли и специалисты начали процесс рекультивации.