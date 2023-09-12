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На портале «Цифровое Подмосковье» теперь можно изучить ИИ-решения от других регионов

12 сентября 2023, 15:56
Фото: Istockphoto / Bongkod Worakandecha

Фото: Istockphoto / Bongkod Worakandecha

Портал «Цифровое Подмосковье» теперь доступен для размещения информации о внедрении искусственного интеллекта от властей других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
На портале поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта и дополнить витрину готовыми решениями отныне могут все органы власти российских регионов. Чтобы оставить заявку на публикацию ИИ-решения, нужно заполнить электронную форму на главной странице.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, уже работающие в одном регионе практики можно адаптировать для другого. Это менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта.


В министерстве уточнили, что в рамках поручения президента России о внедрении ИИ-технологий на портале «Цифровое Подмосковье» уже размещено 98 практик регионов с применением ИИ-технологий. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить в свою деятельность.

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#искусственный интеллект
#ии
#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт
12 сентября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В июне 2023 года на территории Московской области внедрили социальный паспорт, которым могут воспользоваться жители региона.

Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», —  рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Оформить электронный социальный паспорт можно на сайте. 

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#компенсации
#людмила болатаева
#служба
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60 тысяч заявок поступило на конкурс «Это у нас семейное»
12 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что более 60 тысяч заявок получили организаторы конкурса «Это у нас семейное» а неделю с момента начала регистрации. Об этом Кириенко сообщил на пресс-конференции, которая посвящена итогам первой недели регистрации участников конкурса.
По словам Кириенко, на участие в конкурс подали заявки россияне из двадцати пяти стран, а также из 89 регионов России. Кириенко подчеркнул, что главная ценность этого конкурса заключается в возможности достигать результатов всей семьей и совместном времяпрепровождении.

Напомним, принять участие в конкурсе смогут команды из четырех и более родственников. Отмечается, что конкурсантами должны стать не менее трех поколений, из которых будет состоять семья-участник. Конкурс пройдет в несколько этапов.

Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в увлекательное путешествие по России. Завершится мероприятие летом 2024 года. Награждение конкурсантов пройдет в Москве.

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Презентация iPhone 15: цены, характеристики и где купить
Презентации iPhone 15 – что следует ожидать от новинок Apple
12 сентября 2023, 15:43

Фото: Istockphoto/valiantsin suprunovich

Компания Apple традиционно представит новую линейку iPhone и Apple Watch на осеннем мероприятии, которое состоится уже сегодня. О том, что ожидать от новых девайсов и когда их можно будет приобрести в России, расскажет редакция «Радио 1».

Презентация новых iPhone 15


Разработчики обещают продемонстрировать новинку на официальном сайте и своем YouTube-канале в 20:00 по мск. Можно ли будет пользователям из России подключиться к трансляции не известно. Напомним, что в прошлом году, для российских пользователей существовал ряд ограничений.

Чего ждать от презентации Apple 12 сентября


Вероятно Apple представит уже привычную раскладку новинок, в которые войдут модели: iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max. По информации инсайдеров, новинкой станет iPhone 15 Ultra, которая будет отличаться от предшественников размером и некоторыми техническими характеристиками. Кроме того, компания представит новые версии iOS и линейку Apple Watch.

На аукционах начали продавать старые iPhone
На аукционах начали продавать старые iPhone

Каким будет iPhone 15


Внешне новые смартфоны должны быть похожи на предыдущую модель iPhone 14. Главной особенностью станет USB-C во всех версиях, а также Dynamic Island в младших моделях. Отмечается, что это продиктовано требованиям Евросоюза.

Dynamic Island представляет собой «островок» у верхнего выреза экрана. Его уже могут наблюдать владельцы старших моделей - iPhone 14 Pro и Pro Max.
Поклонники Apple ожидают, что на новом устройстве будет увеличен экран и батарея. Однако, такие изменения затронут только Pro-версию модели. Самый большой объем оперативной памяти составит 6 гб.   

Характеристики iPhone 15:

  1. Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль
  2. Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 60 Гц
  3. Батарея: 3877 мАч и 4912 мАч
  4. Сеть: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, зарядный разъем USB-C
Кроме того, все модели линейки получили быструю зарядку на 35 Вт.

Определенно владельцев iPhone 15 порадует камера. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max впервые будет использовать перископический телеобъектив. Появится возможность 6-кратного оптического зума. Фото будут получаться намного качественнее, с минимальным уровнем «шума».

Каким будет iPhone 15 внешне 


Смартфоны выйдут в бежевом, голубом, розовом, черном и красном цветах.
К внешним особенностям следует отнести также края iPhone 15, которые будут более закругленными, что сделает его более симпатичным. Камеры будут расположены в том же порядке, что и на предшествующей модели iPhone 14.

Где можно будет купить iPhone 15


Специалисты предполагают, что новые смартфоны появятся на российских рынках с небольшой задержкой. Россиян предупреждают, что не стоит рассчитывать на «привычные» цены. Завышенная стоимость будет обусловлена не только курсом доллара, но и особенностями торговой политики и логистикой. По самым скромным подсчетам, стоимость iPhone 15 будет начинаться от 94 000 рублей, за iPhone 15 Pro Max придется заплатить более 129 000 рублей. Однако, россияне ждут презентацию iPhone 15 и намерены отправиться в магазины за новыми смартфонами сразу после нее. Согласно опросу, проведенному «М.Видео-Эльдорадо», 39 % россиян заявили, что ждут поступления новой модели на российский рынок. 29 % опрошенных с покупкой не торопятся и сообщили, что подождут, когда смартфон немного упадет в цене. 

iPhone 15 индийского производства


Компания Apple впервые представит произведенный в Индии смартфон в день старта продаж. Прежде, продукты Apple были изготовлены в Китае, где находилось основное производство. В настоящее время неизвестно, насколько девайсы, произведенные в Индии, будут отличаться по стоимости, но проверить их на деле можно будет через несколько недель после презентации. Задержка поставок может быть вызвана непредвиденными причинами, связанными с доставкой, объяснили производители. 

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#рынок
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#youtube
#презентация
#телефон
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В Кашире почтили память героев СВО
12 сентября 2023, 14:59

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова

В городском округе Кашира на Аллее Славы почтили память Героев-каширян Ильи Кончакова и Артура Богатова, которые отдали свои жизни за Родину в зоне проведения специальной военной операции.
Приказом президента России Владимира Путина Илья Кончаков и Артур Богатов награждены Орденом мужества (посмертно). Ордена вручены члена семьи Героев.
«Утраты невосполнимы. И всякий раз, пропуская сквозь себя, искренне разделяю эту безмерную боль и скорбь. Но в памяти народа, в сердцах всех, кто знал наших ребят, их подвиг будет жить вечно. Их слава никогда не угаснет. Вечная память нашим Героям. Терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с Вами», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.

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#кашира
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Во Франции Зеленского обвинили в шантаже судьбами беженцев
Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в шантаже Европы беженцами
12 сентября 2023, 14:42

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава Украины Владимир Зеленский шантажирует Европу украинскими беженцами, об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
Ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится.

«Угрозы терактов?!», - задался вопросом Филиппо.

При этом, вчера выяснилось, что Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр МО Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США.

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#сша
#зеленский
#запад
#франция
#беженцы
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В России предложили временное лишение прав при 10 неоплаченных штрафах
Депутат заксобрания Петербурга Крупник предложил временно лишать прав за 10 неоплаченных штрафов
12 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/moisseyev

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать прав управления транспортным средством в случае, если у водителя имеется 10 и более неоплаченных штрафов.
Он также подчеркнул, что злостные правонарушители зачастую становятся в итоге виновниками серьёзных ДТП.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

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#дтп
#права
#водитель
#обращения
#безопасность
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Пилот «чуда в кукурузе» Юсупов заявил, что гордится коллегами из Airbus A320
12 сентября 2023, 14:29

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Дамир Юсупов, командир Airbus A321, который в 2019 году успешно посадил неисправный самолет в кукурузном поле, заявил, что гордится коллегами, которые посадили Airbus A320 в Новосибирске, об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем», - прокомментировал ситуацию Юсупов.

Напомним, в 2019 году в двигатель самолета Юсупова при взлете попала стая чаек, после чего тот перестал работать. Командиру воздушного судна удалось посадить борт в кукурузном поле, избежав человеческих жертв.

Сегодня утром командир Сергей Белов также успешно посадил неисправный самолет в поле под Новосибирском, после того, как у борта отказала гидросистема.

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#самолет
#пассажиры
#переговоры
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Перечислены знаки зодиака, которые чаще других становятся богатыми
Ясновидящая Кожетта рассказала о знаках зодиака-богачах
12 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/0shi

Ясновидящая Кажетта заявила, что среди всех знаков зодиака чаще других становятся богачами козерог, телец, скорпион, дева и весы.
В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что тельцы очень расточительны и любят тратить деньги на предметы роскоши, но в то же время они стремятся к деньгам и богатству, скорпионы отличаются переменчивостью в своих поступках и глубокой эмоциональностью, девы умеют жить рассудительно и никогда не бывают транжирами, а весы являются умными и творческими людьми, которые легко приобретают богатство.

До этого стало известно, что в ночь на 12 августа 2023 года астроном-любитель из Японии Хидео Нисимура заснял на камеру комету, которая находилась на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца, приближаясь к нему. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, к Земле ближе всего объект будет находиться 12 сентября, расстояние составит 126 млн км.

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#деньги
#гороскоп
#звёзды
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Андрей Воробьёв поздравил Подольск с присвоенным званием города трудовой доблести
12 сентября 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Подольск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести» по решению президента РФ Владимира Путина.
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».

«Город трудовой доблести» — почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
«Я хочу поздравить Подольск: на днях президент принял решение удостоить его почетного звания «Город трудовой доблести». Мы все знаем, какую лепту предприятия внесли в разные годы в развитие нашей страны. И хочу с этим ещё раз вас поздравить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Брынцалов поблагодарил за поддержку предложения присвоить Подольску звание «Город трудовой доблести».

Путин подписал указ о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести».
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