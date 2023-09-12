На портале «Цифровое Подмосковье» теперь можно изучить ИИ-решения от других регионов

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Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, уже работающие в одном регионе практики можно адаптировать для другого. Это менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта.
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