На приёме в честь 67-летия Дубны наградили отличившихся горожан

Фото: администрация г. о. Дубна
«Вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Тамоновым провели церемонию награждения. Знаком «За заслуги перед Дубной» награждён Сергей Куликов. Почётного звания «Заслуженный деятель науки Московской области» удостоены сотрудники ОИЯИ», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.Многие горожане, по его словам, удостоены благодарности и благодарственных писем губернатора, почётной грамоты Минобразования Подмосковья. Знака Мособлдумы «За труды» и благодарственного письма регионального парламента. Украсило праздничный вечер выступление лауреатов международных конкурсов – российской саксофонистки Вероники Кожухаровой и органиста из Японии Хироко Иноуэ.
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