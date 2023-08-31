На развитие беспилотной авиации в России потратят почти триллион рублей

Появилась инициатива о массовой установке в российских школах фандоматов для систематического раздельного сбора мусора, пишет издание «Известия». Учащиеся смогут получать деньги или баллы за сдачу различных видов упаковки, которые потом смогут использовать для оплаты путешествий и обедов.