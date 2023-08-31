На развитие беспилотной авиации в России потратят почти триллион рублей

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По информации из паспорта национального проекта «Беспилотные авиационные системы», планируется вложить 898,4 миллиарда рублей в развитие гражданских беспилотных дронов к 2030 году, пишут «Ведомости».
Беспилотные аппараты имеют важное значение для различных сфер, таких как промышленная и городская безопасность, наблюдение за пожарами, строительством и геодезией. Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин отмечает, что на данный момент беспилотники практически полностью автономны, и в будущем их функционирование потребует лишь наблюдения со стороны человека и технического обслуживания.
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