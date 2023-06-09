На развитие подмосковных наукоградов в 2023 году направили 360 млн рублей

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Речь идёт о развитии инновационной инфраструктуры, повышении научной и инновационной активности организаций, механизмах поддержки и коммерциализации научных исследований и разработок.
В Подмосковье 9 июня отмечается день наукоградов. Всего в регионе восемь муниципальных образований обладают подобным статусом. Это Королёв, Дубна, Реутов, Фрязино, Пущино, Жуковский, Черноголовка и Протвино.
Ранее «Радио 1» сообщало, что старшеклассникам рассказали на экскурсии в Дубне о ядерной физике.