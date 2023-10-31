На российских маркетплейсах растут продажи старинных книг

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В последнее время россияне стали заметно активнее приобретать на маркетплейсах старые книги. Это происходит из-за подорожания новых изданий на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов.
По данным маркетплейсов, рост продаж данной категории вырос в первом полугодии по отношению к году на 38%. К категории букинистических традиционно относят книги, выпущенные в период с 1942 по 2010 год, напоминает «Коммерсант». Хотя многие участники издательского рынка полагают, что букинистикой можно назвать только издания, которым больше 50 лет.
В частности, в Ozon отмечают, что рост продаж в экземплярах составил 38%, а в денежном выражении — 52%. Сам ассортимент в данном сегменте вырос на 43%. Специалисты Wildberries сообщили, что продажи букинистических изданий за девять месяцев текущего года увеличились в три раза.
Иногда такие книги приобретают для последующей перепродажи по более высокой цене. Ведь многие книговладельцы просто не осознают ценности того или иного экземпляра, находящегося у них, отмечают эксперты.
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В частности, в Ozon отмечают, что рост продаж в экземплярах составил 38%, а в денежном выражении — 52%. Сам ассортимент в данном сегменте вырос на 43%. Специалисты Wildberries сообщили, что продажи букинистических изданий за девять месяцев текущего года увеличились в три раза.
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Александр Бойцов