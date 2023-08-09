На «Садоводе» заявили о дезинфекции всех помещений после выявления случаев кори

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«Ситуация была месяц назад. Естественно, после этого мы провели полную дезинфекцию всех помещений и провакцинировали сотрудников, у которых не было антител», — прокомментировали в беседе с RT в пресс-службе.
На московском рынке «Садовод» зафиксировали три случая заражения корью. Соответствующая информация размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. В ведомстве сообщили, что 680 работников рынка сделали прививки от инфекции.
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