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На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям

Майнера криптовалют будут судить за ущерб «Сахалинэнерго» на 22 миллиона рублей
04 сентября 2023, 05:06
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Житель Южно-Сахалинска будет представлен перед судом по обвинению в создании майнинговой фермы и незаконном подключении к сетям, что привело к ущербу электроснабжающей компании в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области.
Сдекабря 2021 года по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям «Сахалинэнерго», что привело к потреблению электроэнергии на сумму более 16,6 миллиона рублей. Энергетики выявили незаконно подключенную трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории строительной компании, от которой питались два 40-футовых контейнера, используемые для майнинга. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием».

«Установлено, что обвиняемый своими преступными действиями в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии с общей мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму около 22 миллионов рублей... Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщается в официальном заявлении.

На имущество фигуранта был наложен арест.

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#сво
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Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии
04 сентября 2023, 05:38

Фото: istockphoto/Fascinadora

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что размер пенсии способен изменяться благодаря доплатам за стаж, вредность, а также региону проживания.
Агентство «Прайм» пишет, если по каким-то причинам пенсионер получает маленькую пенсию, то, чтобы итоговая сумма не была меньше федерального прожиточного минимума, ему должны начислять федеральную социальную доплату.
 
Федеральный прожиточный минимум в этом году равняется 12 363 рублям. А если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионеру доплатят уже повышенную региональную социальную выплату.
 
Доплаты к пенсии в размере 2522 рубля смогут получить пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи.

Граждане, которые более 30 лет проработали в сельской местности, получат пенсионную надбавку в размере 1892 рублей.
 
Пенсионерам, которые достигли 80 лет, или имеющим первую группу инвалидности, положены дополнительные 7567 рублей.
 
Проработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях имеют право на надбавки в 3784 и 2270 рублей.
 
Для того, чтобы получить надбавки, пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и другие важные обстоятельства. Далее следует обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.

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#пенсия
#пенсионер
#пенсионеры
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Путин рассказал, сколько денег идет на ремонт сельских школ
Путин заявил, что примерно 70% средств на ремонт школ идут на село
03 сентября 2023, 23:24

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Тургиновскую среднюю школу в Тверской области, подчеркнул, что около 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются на развитие сельских территорий. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.
Путин отметил, что большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, расходуется на сельские школы, чтобы обеспечить детей из сельских районов дополнительными образовательными возможностями.

«Основная часть средств, которые выделяются на ремонт школ, в размере примерно 70%, направляется на сельские школы», — подчеркнул Путин.
Президент также посетил несколько классов в Тургиновской средней школе и подчеркнул важность обеспечения качественным оборудованием учебных помещений. Он отметил, что создание подходящих условий способствует развитию творческих способностей детей.

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#школы
#ремонт
#президент
#путин
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Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи
Президент Путин пообещал помочь нижегородскому школьнику опубликовать его стихи
03 сентября 2023, 23:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать российского школьника из Нижнего Новгорода Григория Васильева в издании его стихов. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.
Глава государства познакомился с мальчиком во время открытого урока, который называется «Разговоры о важном», проведенного 1 сентября. Во время мероприятия он попросил Григория поделиться частью своего творчества. Президент был глубоко тронут стихотворением о Родине и встретился с юным автором после урока.

Григорий рассказал главе государства, что у него есть много стихов, но он не имеет возможности их опубликовать, но хотел бы найти организацию, которая могла бы помочь в этом вопросе.

«Давайте считать, что ты нашел такую организацию, хорошо?» — ответил Путин.
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#сша
#президент
#мероприятия
#путин
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Жители Подмосковья, работающие в ДНР и Запорожье, проголосовали на выборах губернатора Московской области
03 сентября 2023, 18:58

Фото: Мария Панкратьева

Выездное голосование прошло в Мариуполе и Токмаке, в поселках Седово и Сартана.
Телеканал «360» сообщает, что очереди из желающих выполнить гражданский долг собрались на экстерриториальных избирательных участках, которые открыли для жителей Подмосковья, приехавших в Донецкую Народную Республику.
 
К примеру, в командировке в Седово сейчас находится заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Признаётся, что знает об электронном голосовании в Подмосковье, но предпочёл классический способ голосования.
 
«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. Для меня это понятно, и я с удовольствием воспользовался такой возможностью»,— объяснил свой выбор заместитель министра.
На базе в Седово живут подмосковные специалисты. Они помогают восстанавливать Мариуполь и другие территории республики. В ДНР в командировках находятся десятки специалистов — жителей Московской области. Среди них врачи, учителя, волонтеры, строители, чиновники и военнослужащие.
 
Ещё один из пунктов голосования расположен в Мариуполе. Его построили для себя рабочие, которые восстанавливают многоквартирный дом. В отремонтированной пристройке на время выборов разместили избирательный участок. Голосование проходит в штатном режиме. Участники отмечают хорошую организацию работы.

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#выборы
#днр
#подмосковье
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Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы
03 сентября 2023, 17:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, которое требует внимательного отношения. Об этом стало известно из передачи Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам Путина, важно, чтобы позитивные начала, которые заложены в генетике, не превратились в угрозу для человечества. 

Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал любовь к России главной мысли открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.

Путин также посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске и осмотрел его новый кампус. Сделал это российский лидер перед началом открытого урока «Разговоры о важном».

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#семья
#владимир путин
#традиции
#любовь
#лидер
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В Канзасе кота нашли спустя 10 лет поисков
03 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/drakuliren

В США кот по кличке Боб нашёлся спустя 10 лет после пропажи в 2 тысячах км от родного дома.
NY Post пишет, что черно-белый кот Боб пропал в 2013 году в городе Уичито (Канзас), а нашёлся в 2023 в городе Фукей-Варино (Северная Каролина). Расстояние между городами примерно 2 тысячи км.
 
«Однажды он просто не вернулся с прогулки. Я искала его долго и упорно. Расклеивала объявления, размещала информацию в группах, но все было безрезультатно», —рассказала журналистам хозяйка Боба Кэрол Холмс.
Кэрол рассказала, что она назвала кота именем своего отца, и о том, что Боба нашли, узнала в день, когда её отцу могло исполниться 94 года.
 
«Я сидела дома и думала о своем отце, скучала по нему. Я случайно проверила свою электронную почту и была ошеломлена, обнаружив письма, в которых мне предлагалось связаться с ветеринарной клиникой в Фукей-Варино. Они нашли моего Боба!», —поделилась радостью хозяйка.
По идентификационному чипу ветеринары смогли определить хозяйку кота. В данный момент Кэрол Холмс собирает деньги, чтобы вернуть Боба домой.

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#кот
#животные
#сша
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РКН может заблокировать сервисы с данными о способах обхода блокировок
03 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Dzurag

Общественное обсуждение инициативы состоится с 1 по 15 сентября.
Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона, который наделит Роскомнадзор возможностью блокировать сайты и сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ.
 
Роскомнадзор сможет получить полномочия для принятия решений, которые станут основанием  для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о таких сайтах, где размещена информация, помогающая обойти блокировки. 
 
Перед тем, как рассмотреть проект закона, состоится общественное обсуждение инициативы.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. Также на сайте ведомства официально открыта форма для жалоб.

По сообщению заместителя главы РКН Вадима Субботина, жалобы уже пошли, причем в значительном объеме. После получения сигнала о нарушении либо обнаружив его самостоятельно в результате планового мониторинга, интернет-ресурс вносится в специальный Единый реестр запрещенной в РФ информации, а в его адрес направляется уведомление с требованием удалить материалы, признанные пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. В случае отказа ресурс блокируется, передает «ИнтерФакс». 

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#роскомнадзор
#чиновники
#интернет
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Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Дубинский заявил, что готов взять на поруки бизнесмена Коломойского
03 сентября 2023, 15:05

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале о готовности взять под личное поручительство обвиняемого в мошенничестве украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
По словам Дубинского, он готов открыто поддержать Коломойского и также выступить его поручителем. Он подчеркнул, что арест Коломойского связан с тем, что украинские власти пытаются иак «прикрывать многомиллиардные хищения на армии».

Напомним, Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).

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#суд
#арест
#имущество
#сбу
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Умерла режиссёр Салдадзе, мать певицы Анастасии
03 сентября 2023, 15:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

Причина смерти 83-летней Людмилы Салдадзе не сообщается.
«СтарХит» пишет, что 58-летняя певица Анастасия, дочь Людмилы Салдадзе, сообщила журналистам о смерти матери.
 
Людмила Салдадзе в 1971 году окончила режиссерский факультет ВГИКа по специальности «режиссер художественного кино и телефильмов». Потом работала в документальном кино. Она является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)».
 
Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом». Была награждена дипломом жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов за картину «Сердце в подарок».

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