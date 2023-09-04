На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям

Фото: iStock/simpson33
Житель Южно-Сахалинска будет представлен перед судом по обвинению в создании майнинговой фермы и незаконном подключении к сетям, что привело к ущербу электроснабжающей компании в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области.
Сдекабря 2021 года по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям «Сахалинэнерго», что привело к потреблению электроэнергии на сумму более 16,6 миллиона рублей. Энергетики выявили незаконно подключенную трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории строительной компании, от которой питались два 40-футовых контейнера, используемые для майнинга. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием».
На имущество фигуранта был наложен арест.
Читайте также:
После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело
В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу
На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию
«Установлено, что обвиняемый своими преступными действиями в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии с общей мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму около 22 миллионов рублей... Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщается в официальном заявлении.
Читайте также:
После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело
В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу
На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию
Артем Кузьмин