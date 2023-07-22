На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков

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75-летний мужчина один отправился рыбачить на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу.
ГУ МЧС по региону в Telegram-канале сообщает, что 75-летний пенсионер 7 июля не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к спасателям.
2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Спустя две недели поисков рыбак сам вышел из леса к группе волонтеров и правоохранителей.
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Мария Фирсова