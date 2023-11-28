На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона, развёрнутый на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Голосование за лучший стенд проходит на сайте выставки, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Чтобы поддержать регион, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать». При этом можно выбрать несколько номинаций.
Стенд Московской области развёрнут в павильоне №75. Он полностью мультимедийный. Аудиогид был записан голосом актёра и режиссёра Сергея Безрукова.
Одна из главных локаций стенда – интерактивная игра, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями «Добродел». Для правительства Московской области это ключевые источники информации о проблемах жителей и главный инструмент для их решения. Игра представляет собой симулятор города, где случаются самые разные ситуации. С помощью интерактивного пульта можно принимать те или иные решения.
Следующая локация – три двери, ведущие к видеокапсулам. С их помощью можно совершить в 3D-формате виртуальную экскурсию по крупнейшим предприятиям, пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
Также на стенде есть интерактивная карта региона. Посетители могут узнать много нового о президентских проектах, которые реализуют в Подмосковье.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны.
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Стенд Московской области развёрнут в павильоне №75. Он полностью мультимедийный. Аудиогид был записан голосом актёра и режиссёра Сергея Безрукова.
Следующая локация – три двери, ведущие к видеокапсулам. С их помощью можно совершить в 3D-формате виртуальную экскурсию по крупнейшим предприятиям, пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
Также на стенде есть интерактивная карта региона. Посетители могут узнать много нового о президентских проектах, которые реализуют в Подмосковье.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны.
Читайте также:
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Лора Луганская