Радио1
Главная / Новости / Общество/ На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области

На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области

28 ноября 2023, 19:59
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона, развёрнутый на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Голосование за лучший стенд проходит на сайте выставки, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Чтобы поддержать регион, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать». При этом можно выбрать несколько номинаций.

Стенд Московской области развёрнут в павильоне №75. Он полностью мультимедийный. Аудиогид был записан голосом актёра и режиссёра Сергея Безрукова.


Одна из главных локаций стенда – интерактивная игра, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями «Добродел». Для правительства Московской области это ключевые источники информации о проблемах жителей и главный инструмент для их решения. Игра представляет собой симулятор города, где случаются самые разные ситуации. С помощью интерактивного пульта можно принимать те или иные решения.

Следующая локация – три двери, ведущие к видеокапсулам. С их помощью можно совершить в 3D-формате виртуальную экскурсию по крупнейшим предприятиям, пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике.

Также на стенде есть интерактивная карта региона. Посетители могут узнать много нового о президентских проектах, которые реализуют в Подмосковье.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны.

Читайте также:

Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»

Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
#московская область
#подмосковье
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#голосование
Читайте нас в
Жителей Подмосковья пригласили поддержать фрязинского робота на международном чемпионате
28 ноября 2023, 20:56

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жители Московской области могут поддержать команду из Фрязина Istok Robotics в полуфинале-финале международного чемпионата «Битва роботов». Там пройдёт вручение приза зрительских симпатий, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Команда создала робота Redhorn. Он представляет собой мини-танк, который весит более 100 кг и может развивать скорость до 10 км/ч. Redhorn прекрасно владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо. Он отлично проявил себя на отборочном этапе и вышел в полуфинал чемпионата», – говорится в сообщении.
Голосование продлится до 13 декабря. Чтобы поддержать подмосковную команду, нужно подписаться на сообщество «Битва роботов» в соцсети «ВКонтакте», перейти на страницу голосования и сделать выбор.
 
«Битва роботов» – международная площадка по обмену опытом в сфере робототехники. Как отметили в Мингосуправления региона, цель проведения чемпионата – привлечь внимание к перспективным технологиям, востребованным инженерным направлениям, сформировать потребность к получению новых знаний.
 
Читайте также:

В Реутове состоялся V областной конкурс робототехники «Шаг в будущее»

Воробьёв призвал создавать школы по обучению ИИ и программированию

Воробьёв анонсировал создание в Подмосковье трёх больших проектов на основе ИИ
#московская область
#подмосковье
#роботы
#фрязино
#ии
Читайте нас в
Глава Жуковского Прохоров получил знак «30 лет Московской областной Думе»
28 ноября 2023, 20:38

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров получил нагрудный знак «30 лет Московской областной Думе».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, нагрудный знак главе округа вручил депутат Мособлдумы Игорь Коханый в честь юбилея законодательного органа.

«За эти годы создана мощная законодательная база, которая сейчас позволяет региону динамично развиваться. Областные депутаты всегда активно взаимодействуют с нами при решении различных задач: вместе мы ведем работу по реализации различных проектов и улучшению качества жизни наших граждан. Благодарю за полученную награду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.

Прохоров также выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество с Мособлдумой.

Читайте также:

В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель

Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам
#подмосковье
#жуковский
#сотрудничество
#награда
#мособлдума
Читайте нас в
Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории
28 ноября 2023, 20:28

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева провела приём жителей как член Генсовета «Единой России» и секретарь Истринского местного отделения партии. Темы обращений касалась содержания и благоустройства территории, сообщила глава городского округа Истра.
«К примеру, проживающая в микрорайоне «Восточный» Светлана попросила рассмотреть возможность замены детской игровой площадки у жилых домов на проспекте генерала Белобородова. Территория микрорайона активно развивается: достраиваются незавершённые жилые дома, построена новая школа. Сейчас в «Восточном» проживают более 3 тыс человек, в том числе порядка 400 детей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
Она отметила, что замена игровых пространств проводилась в микрорайоне и ранее. Так, в прошлом году были заменены площадки у домов №7 и 8. Эта работа будет продолжена и в 2024 году, отметила глава муниципалитета. Современные детские игровые пространства появятся у домов №№ 9, 10, 12, 14 и 16.  

Светлана также поблагодарила за начатый в «Восточном» ремонт тротуаров. В течение 2023 года были отремонтированы тротуары у домов № 3, 4, 7, 8, 16, 17 и 18. Эту работу также продолжат в будущем году.

Читайте также:

Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе

Витушева: в Истре до конца года обустроят 5 км линий уличного освещения 

Глава Истры Витушева рассказала, где появились новогодние ели
#татьяна витушева
#истра
#благоустройство
#детская площадка
#единая россия
#приём
#население
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Крыму оценили предварительный ущерб от урагана
МЧС: Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценивается в 490 млн рублей
28 ноября 2023, 20:23

Фото: istockphoto/Wheatfield

Ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти.
Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.

По словам министра ЧС, с подтопленными домами будет сложнее, так как они находятся в низине, а нагонная волна подтопила большое количество домовладений. Садаклиев сообщил, что в течение полутора-двух суток будут устранены основные повреждения, а затем ремонтники приступят к аварийно-восстановительным работам и будут устранять последствия разгула стихии.

Читайте также:

«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

Депутат Матвеев: Властям Сочи надо ликвидировать последствия шторма
#данные
#министр
#чс
#крым
#ущерб
Читайте нас в
В Москве представили новый внедорожник Oting Paladin
28 ноября 2023, 19:56

Фото: istockphoto/Apriori1

В рамках презентации нового китайского бренда Sinomach в Москве представили новый внедорожник Oting Paladin. По словам генерального директора подразделения автопроизводителя, Россия — это первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile.
Рамный внедорожник Oting Paladin создан на базе Nisssn Pathfinder, передают «Известия». Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил. Во внедорожнике установлена система подключающегося полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей.

Стоимость Oting Paladin стартует от 3,8 миллиона рублей, но эта версия подразумевает привод только на задние колеса. Внедорожник максимальной комплектации с полным приводом обойдется уже в 4,5 миллиона рублей. Начало продаж автомобилей в России намечено на середину января следующего года. Представители китайской компании рассказали, что планируют поставлять на российский рынок и другие модели, например, пикап.

Читайте также:

В России начнут выпускать Hyundai и Kia под китайским брендом GAC

Посол КНР в РФ Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома

Масляков: Уход Renault из России напоминал отступление с подрывом мостов
#рынок
#компании
#машина
#автомобиль
#китай
Читайте нас в
Депутат Журавлёв поддержал усложняющий жизнь нелегальным мигрантам закон
28 ноября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Журавлев положительно оценил законопроект МВД, усложняющий жизнь нелегальным мигрантам и предусматривающий введение для них режима контролируемого пребывания.
Он отметил, что в принципе поддерживает меры, препятствующие бессмысленным потокам нелегальных мигрантов в Россию.

«Сейчас есть отрасли, в которых принципиально запрещено работать приезжим, к ним относится розничная фармацевтика. В этом году Россия выдворила примерно 15 тыс. нелегалов, но они вряд ли водили такси. Это, скорее всего, неквалифицированные разнорабочие, которые не были официально оформлены и, почти наверняка, были частью договора полукриминальных диаспор с российскими компаниями или властями. И таких насчитывается до половины от всей массы иностранцев, а высылке подвергают лишь тех, кто попался», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.

Он добавил, что определённую позитивную роль в системе отсеивания криминальных элементов и неквалифицированных мигрантов может сыграть многоступенчатая система поощрения, при которой приезжий постепенно получает права на определённые работы, банковские переводы и т. д.

Читайте также:

Нелегальным мигрантам в РФ могут запретить получать права и водить автомобиль

В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку

Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов
#россия
#права
#меры
#мигранты
Читайте нас в
Работники Мособлпожспаса извлекли из разбитой машины шестерых пострадавших в ДТП
28 ноября 2023, 19:15

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшим в ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили о боковом столкновении легковых автомобилей Peugeot и LADA Largus. В одной из них находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
 
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания, а также убедились, что двери повреждённых автомобилей свободно открываются. Затем спасатели помогли медикам доставить пострадавших в машины скорой помощи. 
 
С подозрением на травмы шестерых участников аварии доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы. 

Читайте также:

Подмосковные спасатели освободили малыша из закрытой машины

На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака

Подмосковные огнеборцы спасли восьмерых жильцов горевшей в Егорьевске многоэтажки
 
#мособлпожспас
#спасатели
#дтп
#авария
#шаховская
#автомобили
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей
Путин: в РФ многое нужно сделать для улучшения условий жизни многодетных семей
28 ноября 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям предстоит еще многое сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей и семей с детьми в целом. Об этом он говорил во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.
«Нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи», - сказал Путин.

По словам главы государства, необходимо обеспечить для семей с детьми доступность строительства домов.

Путин также заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России. Российский лидер отметил, что разбираться с демографическими трудностями нельзя только с помощью пособий и выплат. Он отметил, что в основе семьи должны лежать любовь, доверие и прочная нравственная опора.

Читайте также:

Путин рассказал, за что сражается Россия

Путин заявил, что Россия стала сильнее

Путин высказался о делении России
#россия
#любовь
#семьи
#лидер
#государство
#путин
Читайте нас в
В Госдуме оценили идею о начале декрета с постановки на учёт в консультации
28 ноября 2023, 18:14

Фото: iStock/Kostikova

В Госдуме оценили идею о выходе в декретный отпуск с момента постановки на учёт в женской консультации.
Патриарх Кирилл ранее выступил в Госдуме с предложением ввести декретный отпуск не с 30 недели беременности, как это принято сейчас, а с того момента, как женщина узнала о будущем ребёнке и встала на учёт в женской консультации. 

Вице-спикер Думы Пётр Толстой в ходе Всемирного русского народного Собора поддержал предложенную инициативу, подчеркнув её эффективность. 

По словам политика, введение такой меры позволит увеличить рождаемость в России. \

Также Толстой предложил начать выплачивать пособия будущим матерям в тот период, когда женщина может выбирать между родами и абортом. 

Читайте также:

Путин призвал к многодетности

«Любовь и доверие»: Путин рассказал, как преодолеть демографические вызовы в РФ

Демограф Ракша заявил о бесполезности запрета абортов
#материнство
#госдума
#патриарх кирилл
#рождаемость
#демография
Читайте нас в
Достижения.рф