На Севастополь надвигается «шторм века»

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Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды.
В МЧС сообщают о том, что надвигается «шторм века». Он разыграется в Черном море.
Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома.
Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме.
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Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома.
«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, – его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе Турции.
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Мария Фирсова