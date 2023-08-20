На севере Москвы за час выпало 40% месячной нормы осадков

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В некоторых районах Москвы менее чем за час выпало 40% месячной нормы осадков. Об этом в своём Telegram-канале сообщает комплекс городского хозяйства.
Уточняется, что наибольшее количество осадков обрушилось с 15:00 до 16:00 в СВАО – 33 миллиметра. По 30 миллиметров выпало в САО и СЗАО.
В ведомстве сообщили, что сотрудники «Мосводостока» открывают водоприёмные решётки, чтобы вода беспрепятственно проходила в ливневую сеть. Кроме того, работает техника, откачивающая лишнюю воду.
Такая погода сохранится до конца суток. Ожидается ливень, сильные порывы ветра до 17 м/с, а также град.
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В ведомстве сообщили, что сотрудники «Мосводостока» открывают водоприёмные решётки, чтобы вода беспрепятственно проходила в ливневую сеть. Кроме того, работает техника, откачивающая лишнюю воду.
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Анастасия Чинкова