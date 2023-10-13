На шеф-повара Константина Ивлева подали в суд за съеденный рулет

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На знаменитого шеф-повара Константина Ивлева подали в суд после кулинарного фестиваля в Екатеринбурге. С компании, которой он руководит, требуют взыскать 664 тысячи рублей.
На фестивале был приготовлен и съеден гигантский рулет массой 41 килограмм, сообщает телеграм-канал SHOT. Одним из истцов к шеф-повару выступает местная фирма «Русагро», производящая майонез ЕЖК, которого на изготовление рулета ушло преизрядное количество. Организатором мероприятия выступило праздничное агентство Graffin-event.
Гастрономический фестиваль под названием «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге в течение двух дней. За время праздника там было съедено 50 килограммов пельменей. Также кулинары приготовили огромный рулет с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов России.
Довольны остались все, кроме местных организаторов фестиваля. Повар улетел обратно в Москву, а руководство Graffin-event на днях обратилось в суд. Они уверяют, что компания Ивлева не доплатила им 664 тысячи рублей. Отдельный иск за майонез выставила и фирма «Русагро».
Интересно, что недавно Константин Ивлев сам выступал в роли истца. Он отсудил у компании «Мясницкий ряд» 1,3 миллиона рублей за производство и продажу шпикачек с беконом и своим лицом на упаковке.
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Гастрономический фестиваль под названием «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге в течение двух дней. За время праздника там было съедено 50 килограммов пельменей. Также кулинары приготовили огромный рулет с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов России.
Интересно, что недавно Константин Ивлев сам выступал в роли истца. Он отсудил у компании «Мясницкий ряд» 1,3 миллиона рублей за производство и продажу шпикачек с беконом и своим лицом на упаковке.
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Александр Бойцов