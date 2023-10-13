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На шеф-повара Константина Ивлева подали в суд за съеденный рулет

На повара Константина Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге
13 октября 2023, 14:34
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На знаменитого шеф-повара Константина Ивлева подали в суд после кулинарного фестиваля в Екатеринбурге. С компании, которой он руководит, требуют взыскать 664 тысячи рублей.
На фестивале был приготовлен и съеден гигантский рулет массой 41 килограмм, сообщает телеграм-канал SHOT. Одним из истцов к шеф-повару выступает местная фирма «Русагро», производящая майонез ЕЖК, которого на изготовление рулета ушло преизрядное количество. Организатором мероприятия выступило праздничное агентство Graffin-event.

Гастрономический фестиваль под названием «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге в течение двух дней. За время праздника там было съедено 50 килограммов пельменей. Также кулинары приготовили огромный рулет с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов России.


Довольны остались все, кроме местных организаторов фестиваля. Повар улетел обратно в Москву, а руководство Graffin-event на днях обратилось в суд. Они уверяют, что компания Ивлева не доплатила им 664 тысячи рублей. Отдельный иск за майонез выставила и фирма «Русагро».

Интересно, что недавно Константин Ивлев сам выступал в роли истца. Он отсудил у компании «Мясницкий ряд» 1,3 миллиона рублей за производство и продажу шпикачек с беконом и своим лицом на упаковке.

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Глава Котельников Жигалкин поручил до конца дня подать тепло в дома на ул. Кузьминской
13 октября 2023, 15:20

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин заявил, что держит на личном контроле ситуацию с подачей тепла в многоквартирные дома №5 и №5 кор.1 на улице Кузьминской.
«Вместе с коллегами и коммунальными службами прибыл на место проведения работ по прокладке сетей теплоснабжения, вынесенных из пятна застройки поликлиники. Дал строгое поручение застройщику: все монтажные и пуско-наладочные работы должны быть завершены сегодня, и в дома должно быть подано отопление», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале. 
Также, по словам главы муниципалитета, он контролирует ремонт канализационного коллектора, проходящего вдоль Дзержинского шоссе. Сейчас выполнены работы по локализации аварийной ситуации. Идёт подготовка к прокладке нового участка коллектора.

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#подмосковье
#московская область
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Доведшие до смерти двухлетнюю дочь родители развеяли ее прах для возрождения
13 октября 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Родители-веганы, уморившие голодом двухлетнюю девочку в Красноярске, развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, мать девочки Светлана после кремации дочери и процедуры развеивания ее праха написала в социальной сети несколько строк, посвященных заморенной голодом девочке.

«Смерть — твоя мать. Возродись через нее.  Ее красивое тело было отдано огню, кремировалось без отпеваний, церкви и так далее. И прах развеян на горе», — сказано в послании.

Оба многодетных родителя отказались от пищи животного происхождения, а также не давали нормально питаться трем своим малолетним дочерям. Вот их младшая и «стала ангелом», по выражению ее матери, считающей себя женским проводником в мир свободы и мягкости. Она проводит тренинги по Ecstatic dance и учит делать прогревания вагины. Муж Денис занимается производством «живых масел». Они получили от государства субсидию 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Две другие дочери в «мир ангелов» пока не перешли. Но, поскольку они не ходят к врачам и не питаются полноценно, это, вероятно, вопрос времени.

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#девочка
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В Мытыщах прошел областной семинар для работников культуры
13 октября 2023, 14:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В мытищинском ДК «Яуза» провели областной семинар «Об эффективности работы Дворцов культуры в Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Участниками семинары стали руководители и деятели культуры области.
 На семинаре с докладом для слушателей выступал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков. Он отметил, что дома культуры являются ключевым центром культурной жизни жителей и очень важно чтобы они были комфортными и современными.

«Мы живем в век высоких технологий, соответственно и наша работа должна меняться. Очень важно, чтобы граждане могли получать качественные услуги, ведь они тоже хотят двигаться вперед и развиваться», подчеркнула  председатель межрегиональной профсоюзной общероссийского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова.

Стоит отметить,что в ходе мероприятия были спроектированы новые форматы работы в будущем.

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#мытищи
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#мероприятия
#подмосковье
#дом культуры
#московская область
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Парапсихолог Абравитова раскрыла, для кого опасна пятница 13-е
Парапсихолог Абравитова рассказала, для кого опасна пятница 13-е
13 октября 2023, 14:40

Фото: IStock/gopixa

Пятница 13-е покрыта тайнами и загадками. Многие люди боятся в этот день выходить из дома и ждут различных неприятностей. Парапсихолог Марианна Абравитова рассказала в эфире «Радио 1» о магической силе этого дня.
Число «13» воспринимается как неблагоприятное во многих культурах мира. Негативным отношением к нему славятся Гомер, Цицерон. Каббалисты считают, что Духов Зла тоже 13. Пятница, которая сегодня чаще всего воспринимается радостно как день, предшествующий выходным, исторически также считается неблагоприятным днём.

Однако на самом деле пятница, на которую выпадает 13-е число месяца не несёт никакой магической силы, отметила Марианна Абравитова. Она напомнила, что многое зависит от веры людей.
«Считается, что в этот день нельзя из дома выходить, кирпич упадёт на голову, дорогу нельзя переходить, и всё плохое, что может с человеком произойти – в этом виновата “пятница 13-е”. Люди мнительные и они настолько свято начинают в это верить, пускают в это корни, что это становится частью их личности. Они начинают провоцировать вселенную на то, чтобы их теория подтвердилась», — сказала Марианна Абравитова.
Парапсихолог также отметила, что по статистике в этот день действительно происходит много аварий. Однако всё это можно также объяснить психологией человека.
«Существует статистика, — учёные уже обращали на это внимание, — что в этот день действительно на 50 процентов больше аварий. Но это потому, что те самые мнительные люди настолько неуверенно себя чувствуют, что начинают быть неадекватными на дороге. Поэтому если вы мнительный человек, для вас “пятница 13-е” — это опасный день. Вы можете сидеть дома, и с вами всё равно что-нибудь произойдёт», — заметила специалист.
В заключение специалист подчеркнула, что когда в такие суеверия верит множество людей, история обретает массовый характер, и к определённым датам, цифрам или дням недели действительно можно притянуть определённую энергию.

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#психолог
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Проверка приёмного эвакуационного пункта прошла в Серебряных Прудах
13 октября 2023, 13:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах прошла плановая проверка готовности приёмного эвакуационного пункта прошла в случаях ЧП. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В этом году для работников администрации и экстренных служб воссоздали потопление соседнего городского округа. В рамках кейса сотрудники отработали организацию приемного эвакуационного пункта на спорткомплексе «Молодежный». 

Представители эвакуационной комиссии совместно с ГУ МЧС Серебряные Пруды оценили подготовку рабочих групп к приему граждан и быстрому реагированию в случаях ЧП.

«Есть замечания, несомненно, но хочется отметить хорошую подготовку участников, которые своими словами могут рассказать, что и зачем они делают. Это очень важно», - подчеркнул подполковник Александр Родионов.

Стоит отметить, что он также провел опрос с представителями всех представленных пунктов.


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#подмосковье
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В Москве ожидается плавное понижение температуры
13 октября 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о плавном понижении температуры в столице.
Он отметил, что сегодня, 13 октября, осадков не ожидается, а вот в субботу и воскресенье в столице будут дожди. При этом, Москва в выходные окажется под влиянием тёплого циклона.

«В понедельник также облачно, временами небольшой дождь, 5… 7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0… 5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, 2… 7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1… 4 °С. Ветер уже повернёт на северо-западный», — добавил в беседе с RT Цыганков.

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Покров Пресвятой Богородицы 2023: приметы, что можно и нельзя делать
13 октября 2023, 13:40

Фото: iStock/Vera Tikhonova

14 октября православные христиане отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество народных примет и обычаев. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в торжество нельзя давать в долг, зачем в праздник пропускали воду через решето и какую девушку три года не позовут замуж.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: история праздника 


Церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября. Торжество было установлено на Руси в XII веке в честь чудесного события, которое произошло в Константинополе в 910 году.
К городу подступили арабы, жаждущие крови и наживы. Население было напугано. В отчаянии люди просили Богородицу о сохранении жизней и заступничестве.

Во Влахерском храме во время молитв юродивому Андрею пришло видение. Дева Мария явилась прихожанину в сопровождении ангелов. Богородица сняла с головы покрывало и расстелила его над головами православных, обратившихся к ней, с мольбами о спасении. В тот же миг на море поднялся шторм и разметал корабли злодеев. Таким образом, святая сохранила жизнь жителям Константинополя.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: традиции


Утром 14 октября православные христиане идут на Божественную литургию. После общей молитвы принято собираться за богатым столом. Праздник не предусматривает пост, поэтому можно употреблять молочные и мясные продукты. В Покров Пресвятой Богородицы принято обращаться к святой с просьбами о здоровье, заступничестве. По традиции, в Покров проводили сватовства. Незамужние девицы просили Богородицу о даровании им супруга. Если обвенчаться на Покров, союз будет особенно крепким, а рожденные в такой семье дети будут удачливыми. В этот церковный праздник не принято отказывать в помощи нуждающимся.

                                                                                                   Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Покров Богородицы проводили обряды и ритуалы. Как правило, они были посвящены свадьбам и сватовству. Считалось, что быстрее всех пойдет под венец та, которая раньше всех придет в храм к иконе Богоматери и зажжет свечу.
В ночь на Покров домочадцы сбрызгивали друг друга водой, пропущенной через решето. Это помогало уберечь семью от бед и напастей. 

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: приметы


По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая зима. Если шел дождь, то зимние месяцы будут холодными. Снег на Покров выпадал к теплой и солнечной зиме. 

Согласно приметам, если в этот день отказать сватам, то три года девица не выйдет замуж. Чтобы привлечь суженого, незамужние девушки пекли хлеб и клали его на подоконник. Поверья гласили, что услышавший аромат свежеиспеченного хлеба женится на девице.

В праздник также было принято печь блины. Они считались угощением для домового, которого нужно было задобрить на будущий год. Блин разрезали на четыре части и раскладывали по углам, чтобы домовой угостился и не проказничал.

14 октября следует покормить бездомную собаку. Это принесет удачу и благополучие. Заниматься рукоделием и выполнять тяжелую домашнюю работу в этот праздник нельзя. Согласно поверьям, счастье уйдет из семьи, если в Покров Богородицы вымыть в избе полы. Брать и давать в долг в этот церковный праздник строго запрещено. 
 
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#церковь
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В Красную книгу Подмосковья внесли новых животных
13 октября 2023, 13:04

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

В Красную книгу Подмосковья внесли зубра, хомяка, бархатницу дриаду,рамалину и трутовика. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Министерство экологии Подмосковья подписало распоряжение о внесении в документ пяти новых редких видов региона.

«В Красную книгу внесен зубр, который ежегодно отмечается в Талдоме. К охраняемым видам добавились обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году, лишайник рамалина европейская, а также гриб трутовик лакированный, занесенный также в Красную книгу России и в последние годы наблюдавшийся в Подмосковье»,— подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что всего в Красную книгу Московской области внесено 680 видов живых организмов.

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#тихон фирсов
#красная книга
#животные
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Юрист Андрушкевич перечислил основные достоинства брачного договора
Юрист Андрушкевич: Это шанс договориться мирно о разделе имущества
13 октября 2023, 13:03

Фото: istockphoto.com/ATHL

Юрист Никита Андрушкевич заявил, что преимущества заключения брачного договора в том, что он позволяет мирно договориться о разделе имущества в случае развода.
Кроме этого, с помощью этого документа можно закрепить форму собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем.

В беседе с «Дни.ру» специалист отметил, что брачный договор в принципе оспорим тогда, например, если суд признаёт его условия кабальными для одной из сторон или когда условия, из которых исходили супруги, существенно изменились в браке. В случае банкротства одного из супругов брачный договор также можно оспорить в суде.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае досрочного выхода на работу.

«Проект федерального закона устанавливает гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком работающим лицам, осуществляющим одновременно трудовую деятельность и уход за детьми в возрасте до 1,5 лет, согласно которым они смогут получать пособие в случае выхода на работу из декрета до достижения им возраста 1,5 лет», – приводит АГН «Москва» текст пояснительной записки.

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