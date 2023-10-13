На шеф-повара Константина Ивлева подали в суд за съеденный рулет

В Серебряных Прудах прошла плановая проверка готовности приёмного эвакуационного пункта прошла в случаях ЧП. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.

«Есть замечания, несомненно, но хочется отметить хорошую подготовку участников, которые своими словами могут рассказать, что и зачем они делают. Это очень важно», - подчеркнул подполковник Александр Родионов.

В этом году для работников администрации и экстренных служб воссоздали потопление соседнего городского округа. В рамках кейса сотрудники отработали организацию приемного эвакуационного пункта на спорткомплексе «Молодежный».Представители эвакуационной комиссии совместно с ГУ МЧС Серебряные Пруды оценили подготовку рабочих групп к приему граждан и быстрому реагированию в случаях ЧП.

Стоит отметить, что он также провел опрос с представителями всех представленных пунктов.