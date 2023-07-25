На штрафы за неоплату проезда по платным дорогам будут действовать скидки

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Госдума приняла закон о скидках, которые коснутся штрафов за неоплату проезда по платным дорогам.
РИА Новости пишет, что законопроектом предусмотрен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект коснётся платных государственных и частных дорог.
Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что проезд по платным трассам во время новогодних выходных должен быть дешевле на 50%, такое предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT.
По мнению парламентария, такая льгота сделает поездки более безопасными, так как скидка позволит россиянам выбирать лучше оборудованные для зимней езды платные дороги.
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Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.
По мнению парламентария, такая льгота сделает поездки более безопасными, так как скидка позволит россиянам выбирать лучше оборудованные для зимней езды платные дороги.
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Мария Фирсова