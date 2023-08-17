На сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца завели дело

Фото: iStock/artolympic
Следственные органы возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» на территории РФ или иноагентами. Соответствующее изменение в законодательство может быть внесено в ближайшее время.
Читайте также:
СК возбудил уголовное дело против мужчин, который избил барменшу в кафе на Камчатке
СКР возбудил дело против Red Wings
Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту оскорбления детей в крымском лагере
* организация признана иноагентом в России
Анастасия Крестьянова