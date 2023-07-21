На станции Плющево завершают работы к запуску МЦД-3

Фото: пресс-служба ЦППК
«На станции заменили конструктив платформ, вместо старого покрытия уложили новое – из брусчатки. Отремонтировали фасады, билетные кассы и внутренние помещения турникетных павильонов, покрасили навесы на платформе, установили лавочки и урны. Смонтировали новое светодиодное освещение, систему громкоговорящего оповещения, стойки SOS и динамические табло», – говорится в сообщении.На станции к запуску МЦД-3 также завершат установку новых источников бесперебойного питания. Благодаря им кассы, турникеты, валидаторы и билетные автоматы продолжат работать, даже если неожиданно будет отключено электричество. Кроме того, завершается обновление визуальной информации. Это порядка 85 элементов навигации.
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