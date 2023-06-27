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Дептранс: На станциях метро Москвы возможны ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама
Департамент транспорта столицы сообщает, что в связи с празднованием Курбан-байрама 27-28 июня в Москве, на станциях метро возможны ограничения входа и выхода, пишет издание RG.ru.
Сообщается, что возможны перебои в расписании наземного транспорта. Дептранс призвал москвичей и гостей столицы соблюдать правила пользования общественным транспортом и выполнять требования правоохранительных органов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском метро у 4-летнего ребёнка зажало руку в интроскопе.
Сообщается, что возможны перебои в расписании наземного транспорта. Дептранс призвал москвичей и гостей столицы соблюдать правила пользования общественным транспортом и выполнять требования правоохранительных органов.
Анастасия Крестьянова