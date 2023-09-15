На станции МЦД-4 Железнодорожная установили копию первого российского паровоза

Фото: Людмила Михалёва
На станции Железнодорожная четвёртого Московского центрального диаметра установили макет первого российского паровоза. В 1833 году его построили крепостные изобретатели – самоучки Ефим и Мирон Черепановы. Отец и сын работали на Выйском заводе, и паровоз был нужен для перевозки руды.
Макет в натуральную величину установлен в центре зала. Его по оригинальным чертежам выполнили железнодорожники депо Узловая Тульской области.
Над макетом работала команда из 11 мастеров – кузнецов, токарей, фрезеровщиков и электромонтёров. Их фамилии можно найти на памятной доске, вмонтированной в корпус паровоза.
Читайте также:
У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки
Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4
Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4
Над макетом работала команда из 11 мастеров – кузнецов, токарей, фрезеровщиков и электромонтёров. Их фамилии можно найти на памятной доске, вмонтированной в корпус паровоза.
«К созданию макета паровоза Черепановых мы приступили в феврале. Сделали чертёж, провели расчёты, организовали закупку материалов и начали работу. Это не первый макет, изготовленный сотрудниками депо, но в этот раз мы впервые конструировали его в натуральную величину», – рассказал главный инженер сервисного локомотивного депо «Узловая» Сергей Мельников.Экспонат состоит из цилиндрического котла, двух паровых цилиндров и тендера для перевозки дров и воды. Он изготовлен из лиственницы, пропитанной яхтным лаком.
Читайте также:
У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки
Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4
Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4
Лора Луганская