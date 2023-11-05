На стенде Подмосковья на форуме «Россия» можно почувствовать себя оператором дрона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На стенде Подмосковья, представленном на международной выставке-форуме «Россия», все желающие могут почувствовать себя оператором дрона. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. Управление достаточно сложное, но мы даем гостям выставки попробовать свои силы», – рассказал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков, который помогает гостям форума в управлении дронами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гость выставки-форума Антон из Москвы вместе с сыном попробовал управлять дроном. По его словам, это намного интереснее, чем запускать обычный квадрокоптер. Мужчина оценил интерактив на стенде Подмосковья, заявив, что это позволит вовлечь ребёнка в такую творческую активность как сбор дрона и управление им.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в пресс-службе губернатора отметили, что в понедельник, 6 ноября, на стенде Подмосковья можно будет написать письмо, которое отправят участникам спецоперации на передовую.
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