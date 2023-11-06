На сцене международной выставки «Россия» выступит певица Ирина Дубцова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Ирина Дубцова 6 ноября споет на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Зрители услышат её лучшие хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».
Сообщается, что на одной сцене с популярной исполнительницей выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Концерт начнётся в 15:00 и продлится 3 часа. Главная сцена выставки располагается за павильоном № 1 ВДНХ. Концерт организовала команда павильона Банка России «Умные финансы».
Выставка «Россия» продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатно, но некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации.
Ранее сообщалось, что Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В основе экспозиции стенда три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.
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Выставка «Россия» продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатно, но некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации.
В основе экспозиции стенда три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.
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Мария Фирсова