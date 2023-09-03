На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
Руководство парка на Тайване, где работал умерший после 42 рабочих дней охранник, выплатит его членам семьи компенсацию в размере 28 тысяч долларов.
РЕН ТВ пишет, что такое решение принял окружной суд города Гаосюн. Мужчина работал в парке Formosa Wang Brothers с 11 июня 2020 года. Спустя 4 месяца, 27 ноября, он потерял сознание, а ещё через 3 дня умер в больнице от геморрагического инсульта. Семья охранника подала в суд на парк, требуя компенсации в 46,7 тысячи долларов.
По словам родственников, мужчина работал 42 дня без выходных (10,5-12 часов каждый день). Мужчина переработал 107,5 часов. По закону острова сверхурочная работа не должна превышать 46 часов в месяц.
Представитель парка сказал, что охраннику нужно было работать только 2 часа в день, делая обход территорит. Но судья заявил, что умерший остальное время проводил на работе, поэтому время также считается рабочим.
Сообщается, что мужчина утаил, что у него гипертония. Судья подчеркнул, что работодатель должен осознавать, что и без проблем со здоровьем погибшего условия работы могли ухудшить здоровье.
Читайте также:
Кардиолог Оэн-Сяо назвала 6 признаков начавшихся проблем с сердцем
Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака
Онколог Иванов назвал анализы для выявления рака на ранних стадиях
По словам родственников, мужчина работал 42 дня без выходных (10,5-12 часов каждый день). Мужчина переработал 107,5 часов. По закону острова сверхурочная работа не должна превышать 46 часов в месяц.
Сообщается, что мужчина утаил, что у него гипертония. Судья подчеркнул, что работодатель должен осознавать, что и без проблем со здоровьем погибшего условия работы могли ухудшить здоровье.
Читайте также:
Кардиолог Оэн-Сяо назвала 6 признаков начавшихся проблем с сердцем
Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака
Онколог Иванов назвал анализы для выявления рака на ранних стадиях
Мария Фирсова