На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию

Критики, выступающие против проведения досрочного этапа выборов Народного совета в ДНР, добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.