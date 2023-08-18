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На территории КПО «Восток» собирают первый урожай яблок с техногрунта

18 августа 2023, 20:42

Фото: МинЖКХ МО

Комплекс по переработке отходов «Восток» вырастил первый урожай яблок в техногрунте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сад КПО «Восток» высажен на площади 300 кв м. Всего там 10 клумб и газонов с разнообразными цветами, деревьями и кустарниками, выращенными в обычной почве и в техногрунте.

Первыми сотрудники комплекса попробовали плоды жимолости, позже созрели красная и чёрная смородина, сорта сливы «Смолинка» и «Ренклод Тамбовский». Все плодовые деревья высажены на земляном грунте.


Больше всего плодов - на яблонях сорта «Китайская золотая». На знаменитых в Поволжье яблонях «Жигулёвское» – пока два яблока.

В этом году к садово-огородным зонам прибавилась ещё одна. Бригада опытных озеленителей высадила на этом участке в кадках чёрную ольху, иву булата и клен. Между ними расположились напольные светильники и дизайнерская лавка. Эта площадка стала местом отдыха персонала в обеденный перерыв.

Поспел и урожай овощей, высаженных на экспериментальном огороде. Тыквы, кабачки и картофель, посаженные в обыкновенной почве и на техногрунте, готовы к отправке в специальную лабораторию на исследование.

КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Анализы первых двух лет показали, что содержание тяжёлых металлов в урожае на техногрунте в два раза ниже нормы.

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Минтруд: зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/Fascinadora

Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что к сотрудникам, которые не являются госслужащими, относятся коменданты, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие. Индексация произойдет с 1 октября 2023 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить педагогов российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, достойными зарплатами, наравне с другими работниками сферы образования. Он сообщил, что в системе образования произошли некоторые изменения, с связи с которыми производится рост заработных плат учителям, увеличивается продолжительность отпусков, упрощается процедура аттестации и многое другое.

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Работу системы сортировки багажа в аэропорту Домодедово ускорили в три раза
18 августа 2023, 20:28

Фото: Минтранс МО

Аэропорт Домодедово установил в новом сегменте терминала Т2 уникальную систему автоматической сортировки багажа. Это позволило увеличить скорость транспортировки багажа по системе до 1,5 м/сек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В состав системы входят 88 стоек регистрации, разветвлённая сеть транспортировки багажа, пятиуровневая система его досмотра, системы контроля безопасности и таможенного досмотра, а также многоуровневая система хранения. 
 
Создан также новый роботизированный склад временного хранения багажа, не имеющий аналогов в других российских аэропортах. Теперь сумки и чемоданы путешественников, сдающих свои вещи заранее, попадают на склад временного хранения. Комплекс состоит из 12 трёхметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть мини-роботов. Они распределяют багаж по соответствующим ячейкам. Склад рассчитан на 1,1 тыс мест.
 
Интеллектуальное программное обеспечение в новой системе позволяет контролировать все этапы транспортировки с момента сдачи багажа до его погрузки в самолёт. Система индивидуальных носителей позволяет доставить багаж к месту комплектации рейса в три раза быстрее, чем в АССБ конвейерного типа. Таким образом, при общем объёме обработки 5,4 тыс единиц багажа в час время на обработку одной единицы от стойки регистрации до загрузки на борт составляет всего 14 минут.

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#московская область
#подмосковье
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Молодёжь из Химок побывала на форуме «Армия-2023»
18 августа 2023, 19:56

Фото: отдел по молодёжной политике г. о. Химки

Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА», активисты регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и «Молодой Гвардии» побывали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Поездку организовали при поддержке администрации городского округа Химки и главы муниципалитета Дмитрия Волошина.
«Впечатляюще, масштабно, сильно! Больше всего понравился Главный храм Вооруженных сил России. А ещё мы прошли 1418 шагов по дороге Памяти. Устали, но это того стоило», – поделилась впечатлениями активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнёва.    
 Юные химчане посетили главный храм, музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», познакомились с инновационными технологиями в военной сфере. Подросткам рассказали о продукции военного назначения – от формы для бойцов до современных танков и боевых самолётов.  

Среди экспонатов представлены и химкинские разработки. Так, специалисты Научно-производственного центра «Фармзащита» показали инновационные лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, разработки службы крови, укладки для спасателей и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты. 
 
В форуме приняли участие также химкинские НПО имени С.А. Лавочкина и НПО «Энергомаш». Научный центр имени С.А. Лавочкина показал макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта. Аппарат уже успешно запустили с космодрома «Восточный». А сотрудники «Энергомаш» представили жидкостные двигатели для ракет-носителей и космических кораблей.

Форум проводится в России с 2015 года. В этом году около 1,5 тыс предприятий представили на нём около 28 тыс образцов продукции военного и двойного назначения. Завершится форум 20 августа.  

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#химки
#молодёжь
#молодая гвардия
#волонтёр
#армия
#подмосковье
#московская область
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В Екатеринбурге достали 50-летнюю Капсулу времени
18 августа 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

50 лет назад в Историческом сквере заложили Капсулу времени.
«КП» пишет, что люди собрались на проспекте Ленина прямо на Плотинке, желая увидеть, как будут вскрывать капсулу.
 
Сначала рабочие краном убрали тяжелый люк, на котором было указано, когда капсулу необходимо вскрывать, затем сняли бетонный цилиндр и вынули стальной «футляр». Капсулу висела над толпой на лебедке несколько минут. Затем ее опустили на сцену.
 
«Если вы ждёте, что её сейчас откроют, то знайте, что вскрывать её сегодня не будут. Она два дня будет висеть на сцене, чтобы все смогли сфотографироваться с ней. Вскроют её в тихих и спокойных условиях Музея истории Екатеринбурга», - сообщил ведущий церемонии.
Содержимое Капсулы времени будет частью экспозиции Музея истории Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.Известно, что в сериале планируется восемь серий.

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#общество
#новости
#люди
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Более 300 тыс окон планируют оформить в ходе онлайн‑флешмоба в День флага России
18 августа 2023, 19:35

Фото: Istockphoto / Anton Novikov

Всероссийская традиционная акция #ОкнаРоссии пройдёт в формате онлайн-флешмоба 22 августа, в День Государственного флага. Принять участие в ней могут все желающие.
Для этого необходимо оформить окна квартиры, дома или офиса рисунками, картинками или надписями, посвящёнными празднику. Затем фотографии оформленных окон нужно выложить в соцсетях с хештегом #ОкнаРоссии2023.
 
Планируется, что в рамках акции в стране оформят более 300 тыс окон.
 
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году.
 
Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой и алой полос» национальным флагом страны.

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#россия
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#праздник
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#флешмоб
#онлайн
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Flightradar зафиксировал американский БПЛА недалеко от Сочи
18 августа 2023, 19:30

Фото: iStock/seregalsv

Стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar.
Сообщается, что беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на итальянском острове Сицилия. В 9 часов утра он был замечен в районе южных территорий России.

Как сообщает портал, БПЛА продолжает курировать вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Напомним, ранее украинский БПЛА совершил очередную неудачную атаку на инфраструктуру Курской области. По информации СМИ, беспилотник залетел на территорию поселка Тёткино Глушковского района 18 августа примерно в два часа дня. Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.

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#беспилотник
#боеприпас
#бпла
#сми
#портал
#нато
#всу
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Эксперт по выживанию Халилов назвал правила поведения для детей при нападении взрослых
18 августа 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Motortion

Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов заявил, что детям при нападении или агрессии взрослых необходимо отойти и позвать на помощь.
«Дети должны отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить своим родителям о случившемся, чтобы те вызвали полицию и уже правоохранительные органы пусть делают все, что они должны делать для защиты граждан», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Он добавил, что любое сопротивление взрослым, которые могут находится не в адекватном состоянии, в таких экстренных ситуациях может закончится применением физической силы, а иногда даже и оружия.

До этого психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявлял, что причиной нападения тренера по боксу на подростка в подмосковных Котельниках могли послужить эмоции, в частности, неконтролируемый гнев.

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#психолог
#дети
#нападение
#уголовное безопасность
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В Минпросвещения РФ взяли на контроль ситуацию с занижением зарплат учителей в Хакасии
18 августа 2023, 19:00

Фото: IStock/Natalia Bodrova

В Минпросвещения РФ обещали разобраться с занижением зарплат учителям в Хакасии.
ТАСС, ссылаясь на главу министерства Сергея Кравцова, приводит цитату.
 
«Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решить свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять», —заявил Сергей Кравцов.
 Министр отметил, что указ президента должен выполняться, а сложившаяся ситуация «недопустима», тем более в Год педагога и наставника.
 
До этого к Сергею Кравцову обратился секретарь Хакасского отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол. Он просил прояснить ситуацию в дискриминацией учителей в регионе.
 
Сергей Сокол рассказал, что учителям урезали зарплаты на 20-25%. К примеру, в Ширинском районе зарплаты педагогов с 46 тысяч рублей сократили до 36 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне захотели стать айтишниками из-за денег. Почти половина (47%) жителей России хотели бы стать IT-специалистами. Для многих препятствием становятся сложное обучение, возраст или нынешняя работа.

IT-сфера привлекательна для россиян высокой зарплатой (41%), стабильностью и востребованностью на рынке труда (34%).Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.

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#учитель
#учителя
#зарплата
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Каждый четвертый россиянин не заводит детей
18 августа 2023, 18:34

Фото: istockphoto/shurkin_son

«Фонд общественное мнение» сообщает, что в данный момент бездетными являются четверть взрослых россиян.
Опрос проводили среди совершеннолетних граждан в 53 регионах страны. 24% рассказали, что у них нет детей.
 
Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей.
 
Многодетными россиянами оказались только 14% опрошенных - у 9% трое детей, 5% являются родителями четверых и более детей.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного Совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов считает, что Минфин в своих прогнозах прав: падает число рождений и будет продолжать падать. По словам эксперта, демография является главной проблемой страны. При этом никто не хочет всерьёз в неё углубляться.

По мнению эксперта, единственный способ остановить процесс вымирания-сделать ставку на семью из 3-4 детей и максимально усиленно материально поддерживать их.

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#рождаемость
#дети
#родители
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