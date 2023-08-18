На территории КПО «Восток» собирают первый урожай яблок с техногрунта

Фото: МинЖКХ МО
Комплекс по переработке отходов «Восток» вырастил первый урожай яблок в техногрунте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сад КПО «Восток» высажен на площади 300 кв м. Всего там 10 клумб и газонов с разнообразными цветами, деревьями и кустарниками, выращенными в обычной почве и в техногрунте.
Первыми сотрудники комплекса попробовали плоды жимолости, позже созрели красная и чёрная смородина, сорта сливы «Смолинка» и «Ренклод Тамбовский». Все плодовые деревья высажены на земляном грунте.
Больше всего плодов - на яблонях сорта «Китайская золотая». На знаменитых в Поволжье яблонях «Жигулёвское» – пока два яблока.
В этом году к садово-огородным зонам прибавилась ещё одна. Бригада опытных озеленителей высадила на этом участке в кадках чёрную ольху, иву булата и клен. Между ними расположились напольные светильники и дизайнерская лавка. Эта площадка стала местом отдыха персонала в обеденный перерыв.
Поспел и урожай овощей, высаженных на экспериментальном огороде. Тыквы, кабачки и картофель, посаженные в обыкновенной почве и на техногрунте, готовы к отправке в специальную лабораторию на исследование.
КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Анализы первых двух лет показали, что содержание тяжёлых металлов в урожае на техногрунте в два раза ниже нормы.
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Первыми сотрудники комплекса попробовали плоды жимолости, позже созрели красная и чёрная смородина, сорта сливы «Смолинка» и «Ренклод Тамбовский». Все плодовые деревья высажены на земляном грунте.
В этом году к садово-огородным зонам прибавилась ещё одна. Бригада опытных озеленителей высадила на этом участке в кадках чёрную ольху, иву булата и клен. Между ними расположились напольные светильники и дизайнерская лавка. Эта площадка стала местом отдыха персонала в обеденный перерыв.
Поспел и урожай овощей, высаженных на экспериментальном огороде. Тыквы, кабачки и картофель, посаженные в обыкновенной почве и на техногрунте, готовы к отправке в специальную лабораторию на исследование.
КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Анализы первых двух лет показали, что содержание тяжёлых металлов в урожае на техногрунте в два раза ниже нормы.
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Лора Луганская